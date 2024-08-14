Не только Суперкубок с Аталантой. Стало известно, сколько пропустит из-за травмы Камавинга

Полузащитник "Реала" Эдуардо Камавинга получил травму во время вчерашней тренировки перед матчем с "Аталантой" за Суперкубок УЕФА.

По информации официального сайта "сливочных", у 21-летнего футболиста диагностировано растяжение внутренней коллатеральной связки левого колена.

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Как сообщает журналистка Аранча Родригес, процесс восстановления Камавинги займёт от 6 до 7 недель. Таким образом, в строй француз вернётся уже примерно в октябре.

На счету Камавинги 4 результативных передачи в 46 матчах в сезоне 2023/24.