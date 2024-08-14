Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Не только Суперкубок с Аталантой. Стало известно, сколько пропустит из-за травмы Камавинга
Начало сезона мадридцы проведут без Эдуардо
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Реала" Эдуардо Камавинга получил травму во время вчерашней тренировки перед матчем с "Аталантой" за Суперкубок УЕФА.
По информации официального сайта "сливочных", у 21-летнего футболиста диагностировано растяжение внутренней коллатеральной связки левого колена.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Как сообщает журналистка Аранча Родригес, процесс восстановления Камавинги займёт от 6 до 7 недель. Таким образом, в строй француз вернётся уже примерно в октябре.
На счету Камавинги 4 результативных передачи в 46 матчах в сезоне 2023/24.
Популярное сейчас
- УЕФА утвердил даты и время начала матчей Динамо с Зальцбургом
- Динамо – вторая команда по количеству побед в квалификационных раундах Лиги чемпионов
- Шовковский: Мы понимали, что нам некуда отступать
- Барселона подписала азербайджанского вратаря
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- "Это было худшее решение, которое я видел за 30-летнюю карьеру". Тренер Рейнджерс - об удалении в матче с Динамо