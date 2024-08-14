Пау Лопес может вернуться в Испанию. Голкипер имеет два варианта продолжения карьеры

Пау Лопес с приходом Роберто Де Дзерби в "Марсель" потерял свое место в основе. Испанец имеет два варианта продолжения карьеры и они связаны с его родным чемпионатом.

Сообщается, что "Жирона" ищет нового вратаря с момента открытия рынка для своей новой кампании в Лиге чемпионов, что было подчеркнуто отъездом Тони Фуидиаса в "Картахену". Кроме того, в услугах испанского голкипера также заинтересован мадридский "Атлетико". Решение будет принято на этой неделе. В ближайшие несколько дней голкипер "Марселя" решит, присоединиться ли к «матрасникам» и быть вторым вратарем после Яна Облака, или, наоборот, бороться за место в стартовом составе "Жироны" вместе с Пауло Гассанигой.

Добавим, что в прошлом сезоне Пау Лопес провел 49 поединков, из которых 11 отстоял на ноль.