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Пау Лопес может вернуться в Испанию. Голкипер имеет два варианта продолжения карьеры

Испания

Об этом сообщает Mundo Deportivo

Пау Лопес может вернуться в Испанию. Голкипер имеет два варианта продолжения карьеры

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пау Лопес с приходом Роберто Де Дзерби в "Марсель" потерял свое место в основе. Испанец имеет два варианта продолжения карьеры и они связаны с его родным чемпионатом.

Сообщается, что "Жирона" ищет нового вратаря с момента открытия рынка для своей новой кампании в Лиге чемпионов, что было подчеркнуто отъездом Тони Фуидиаса в "Картахену". Кроме того, в услугах испанского голкипера также заинтересован мадридский "Атлетико". Решение будет принято на этой неделе. В ближайшие несколько дней голкипер "Марселя" решит, присоединиться ли к «матрасникам» и быть вторым вратарем после Яна Облака, или, наоборот, бороться за место в стартовом составе "Жироны" вместе с Пауло Гассанигой.

Добавим, что в прошлом сезоне Пау Лопес провел 49 поединков, из которых 11 отстоял на ноль.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Гресь
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