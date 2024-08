Три европейских клуба проявляют интерес к Ансу Фати

Прошлый сезон Ансу Фати провел на правах аренды в „Брайтоне“. Там он не произвел большого фурора, хотя при этом играл достаточно регулярно. Летом он хотел продемонстрировать свою конкурентоспособность новому тренеру „Барселоны“ Ханси Флику, но, к сожалению, во время подготовки он получил травму, которая исключила его из числа участников спаррингов.

Как следствие, появляется все больше признаков того, что Фати снова покинет „Барсу“. Вице-чемпионы Испании хотят отдать вингера в аренду в другой клуб. В контракт также будет включен пункт об обратном выкупе. „Блауграна“ прежде всего хочет, чтобы другая команда покрывала как можно большую часть зарплаты Фати. Это связано с тем, что это позволит высвободить средства в бюджете заработной платы. На данный момент игроком интересуются в основном три клуба: „Севилья“, лиссабонская „Бенфика“ и „Вулверхэмптон“.

Barça are accelerating to close Ansu Fati's departure. Sevilla, Benfica and Wolves are interested in the player. Barça prioritize saving as much of his salary as possible and in a loan deal including a purchase option at the end of the season.



— @sport pic.twitter.com/Yu4ldDQatC