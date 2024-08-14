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Три европейских клуба проявляют интерес к Ансу Фати

Испания

Об этом сообщает Sport.es

Три европейских клуба проявляют интерес к Ансу Фати

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Прошлый сезон Ансу Фати провел на правах аренды в „Брайтоне“. Там он не произвел большого фурора, хотя при этом играл достаточно регулярно. Летом он хотел продемонстрировать свою конкурентоспособность новому тренеру „Барселоны“ Ханси Флику, но, к сожалению, во время подготовки он получил травму, которая исключила его из числа участников спаррингов.

Как следствие, появляется все больше признаков того, что Фати снова покинет „Барсу“. Вице-чемпионы Испании хотят отдать вингера в аренду в другой клуб. В контракт также будет включен пункт об обратном выкупе. „Блауграна“ прежде всего хочет, чтобы другая команда покрывала как можно большую часть зарплаты Фати. Это связано с тем, что это позволит высвободить средства в бюджете заработной платы. На данный момент игроком интересуются в основном три клуба: „Севилья“, лиссабонская „Бенфика“ и „Вулверхэмптон“.

Добавим, что в прошлом сезоне Ансу Фати провел 30 матчей, где отметился 4 голами и ассистом.

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Бенфика (Лиссабон) Барселона Вулверхэмптон Севилья Ансу Фати
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Источник:
Sport.es
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
14.08.2024 в 16:39
У Севільї "Просто денег нет!" Бенфіці кортить задешево, що задорого перепродати Залишається АПЛ
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
14.08.2024 в 16:39
У Севільї "Просто денег нет!" Бенфіці кортить задешево, що задорого перепродати Залишається АПЛ
Ответить
0
0

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