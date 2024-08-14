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Анчелотти отреагировал на слухи об уходе Винисиуса

Испания
Обновлено

Это просто еще одна спекуляция (с)

Анчелотти отреагировал на слухи об уходе Винисиуса

Real Madrid

Новина українською

В последнее время в сети ходят слухи, что вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор может покинуть свою команду.

Карло Анчелотти, главный тренер клуба, высказался по этому поводу:

"Нет никаких сомнений. Это просто еще одна спекуляция на трансферном рынке, который закрывается 31 августа. Просто спекуляции и ничего больше".

Напомним, контракт Винисиуса с "Реалом" рассчитан до 2027 года, а отступные за вингера составляют 1 миллиард евро.

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Винисиус Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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