  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Карвахаль: Играть 72 матча в сезоне - это нереально
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карвахаль: Играть 72 матча в сезоне - это нереально

Испания
Обновлено

Игрок поделился своими мыслями

Карвахаль: Играть 72 матча в сезоне - это нереально

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник мадридского "Реала" Даниэль Карвахаль раскритиковал календарь матчей.

"Играть 72 матча в сезоне - это нереально. Такой темп невозможно выдерживать. Качество матчей падает, не говоря уже о том, как это влияет на игроков и наши семьи. Те, кто отвечают за расписание, должны его переделать. Я не вижу в нем никакой логики".

Напомним, что 14 августа состоится матч за Суперкубок УЕФА между мадридским "Реалом" и "Аталантой".

Читайте такжеАнчелотти отреагировал на слухи об уходе Винисиуса
По теме
yellow-arrow
Звезда Брентфорда получила хорошее предложение от клуба из Саудовской Аравии
yellow-arrow
Пети: Если Барселона продолжит так играть, то каталонцы не смогут конкурировать с Реалом в этом сезоне
yellow-arrow
Бетис — Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
Реал (Мадрид) Даниэль Карвахаль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dr. House (Поділля)
14.08.2024 в 20:24
Для гравців Реала немає нічого неРеального
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
Dr. House (Поділля)
14.08.2024 в 20:24
Для гравців Реала немає нічого неРеального
Ответить
1
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
14.08.2024 в 20:49
...але здоров'я підривається... тому така нереальна кількість травм...
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости