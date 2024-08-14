Карвахаль: Играть 72 матча в сезоне - это нереально

Защитник мадридского "Реала" Даниэль Карвахаль раскритиковал календарь матчей.

"Играть 72 матча в сезоне - это нереально. Такой темп невозможно выдерживать. Качество матчей падает, не говоря уже о том, как это влияет на игроков и наши семьи. Те, кто отвечают за расписание, должны его переделать. Я не вижу в нем никакой логики".