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Карвахаль: Играть 72 матча в сезоне - это нереально
Игрок поделился своими мыслями
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник мадридского "Реала" Даниэль Карвахаль раскритиковал календарь матчей.
"Играть 72 матча в сезоне - это нереально. Такой темп невозможно выдерживать. Качество матчей падает, не говоря уже о том, как это влияет на игроков и наши семьи. Те, кто отвечают за расписание, должны его переделать. Я не вижу в нем никакой логики".
Напомним, что 14 августа состоится матч за Суперкубок УЕФА между мадридским "Реалом" и "Аталантой".
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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