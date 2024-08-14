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Пети: Если Барселона продолжит так играть, то каталонцы не смогут конкурировать с Реалом в этом сезоне
Эммануэль высказался относительно нового сезона Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший игрок "Барселоны" Эммануэль Пети поделился своими ожиданиями относительно нового сезона Ла Лиги.
"Барселона" застряла. Руководство ничего не сможет сделать без продажи игроков. У них так много позиций, где они нуждаются в усилении, но они не могут никого подписать из-за своих финансовых проблем.
Если они продолжат так играть, то не смогут конкурировать с "Реалом" в этом сезоне. У них появились новые игроки, в частности Килиан Мбаппе. Они уже выглядят сильными, и в их составе очень много хороших футболистов. "Барселоне" будет чрезвычайно сложно бросить им вызов.
Я думаю, что "Реал" - явный фаворит Ла Лиги. Они выиграли ее в прошлом сезоне, а также Лигу чемпионов".
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