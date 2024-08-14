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Пети: Если Барселона продолжит так играть, то каталонцы не смогут конкурировать с Реалом в этом сезоне

Испания

Эммануэль высказался относительно нового сезона Ла Лиги

Пети: Если Барселона продолжит так играть, то каталонцы не смогут конкурировать с Реалом в этом сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший игрок "Барселоны" Эммануэль Пети поделился своими ожиданиями относительно нового сезона Ла Лиги.

"Барселона" застряла. Руководство ничего не сможет сделать без продажи игроков. У них так много позиций, где они нуждаются в усилении, но они не могут никого подписать из-за своих финансовых проблем.

Если они продолжат так играть, то не смогут конкурировать с "Реалом" в этом сезоне. У них появились новые игроки, в частности Килиан Мбаппе. Они уже выглядят сильными, и в их составе очень много хороших футболистов. "Барселоне" будет чрезвычайно сложно бросить им вызов.

Я думаю, что "Реал" - явный фаворит Ла Лиги. Они выиграли ее в прошлом сезоне, а также Лигу чемпионов".

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Барселона Реал (Мадрид) Эммануэль Пети
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Источник:
Football-Еѕрапапа
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
14.08.2024 в 19:33
Этот смешной вброс здесь размещен исключительно для того, чтобы возбудились глупые фанаты маргаринового коррупционного клуба. Не обращайте внимание.
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Комментарии 3
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
14.08.2024 в 19:33
Этот смешной вброс здесь размещен исключительно для того, чтобы возбудились глупые фанаты маргаринового коррупционного клуба. Не обращайте внимание.
Ответить
0
1
Dr. House (Поділля)
14.08.2024 в 19:24
Петі, ти не правий!!!! Алєнь-Ухилянт має іншу думку!!! Барсєлона -вялікая!!! Всьо астальноє- ета проіскі Пєрєса!!!
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storm_ua (Николаев)
14.08.2024 в 19:20
Barceлохия по другому и не может, зачем требовать от клуба дважды банкрота каких достижений, ну кроме залётов с разгромным счетом)).
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