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Звезда Брентфорда получила хорошее предложение от клуба из Саудовской Аравии
Англичане готовы продать Тоуни
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард "Брентфорда" Айвен Тоуни получил хорошее предложение от саудовского "Аль-Ахли".
По информации французского издания Foot Mercato, клуб предложил 28-летнему футболисту трехлетний контракт на сумму около 18 миллионов евро в год.
Поскольку договор Тоуни с "Брентфордом" истекает в следующем году, клуб готов продать нападающего этим летом, снизив цену с 60 до 30 миллионов фунтов стерлингов.
Добавим, что в прошлом сезоне Айвен провел 17 матчей, где отметился 4 голами и 2 передачами.
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