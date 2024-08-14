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Звезда Брентфорда получила хорошее предложение от клуба из Саудовской Аравии

Испания

Англичане готовы продать Тоуни

Звезда Брентфорда получила хорошее предложение от клуба из Саудовской Аравии

Getty Images / Global Images Ukraine

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Форвард "Брентфорда" Айвен Тоуни получил хорошее предложение от саудовского "Аль-Ахли".

По информации французского издания Foot Mercato, клуб предложил 28-летнему футболисту трехлетний контракт на сумму около 18 миллионов евро в год.

Поскольку договор Тоуни с "Брентфордом" истекает в следующем году, клуб готов продать нападающего этим летом, снизив цену с 60 до 30 миллионов фунтов стерлингов.

Добавим, что в прошлом сезоне Айвен провел 17 матчей, где отметился 4 голами и 2 передачами.

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Саудовская Аравия Брентфорд (Лондон) Аль-Ахли (Джидда) Айвен Тоуни
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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Екатерина Власова
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