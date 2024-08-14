Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Главный тренер Атлетика Бильбао высказался о будущем Нико Уильямса
Важно, чтобы клуб мог дать футболистам перспективы (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
После длительных спекуляций относительно будущего Нико Уильямса этим летом, кажется, что 22-летний футболист останется в "Атлетик Бильбао" по крайней мере еще на один сезон.
Главный тренер "Атлетика" Эрнесто Вальверде уверен в том, что победитель Евро-2024 останется в команде, хотя и не дал стопроцентных гарантий.
"Главное, чтобы игроки хотели быть с нами. Для этого важно, чтобы клуб мог дать футболистам перспективы.
Я хорошо знаю Нико и понимаю, что он останется с нами, но не мне говорить, останется ли этот игрок здесь или нет. Я могу говорить за себя. Я всегда стараюсь быть немного осторожным, иногда, возможно, даже слишком, но что вы хотите, чтобы я с ним сделал?", - сказал специалист.
Популярное сейчас
- Реал Мадрид - Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча за Суперкубок УЕФА
- Реал - Аталанта. Анонс и прогноз матча Суперкубка УЕФА на 14.08.2024
- Шацких: Какие проблемы с удалением у Рейнджерс? Судил, простите, судья, который работал на ЧМ, Евро и ЛЧ
- Не всё так гладко. У Барселоны возникли проблемы с регистрацией Ольмо
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Стартуют клубы УПЛ. Состоялась жеребьевка 3-го этапа Кубка Украины