Главный тренер Атлетика Бильбао высказался о будущем Нико Уильямса

После длительных спекуляций относительно будущего Нико Уильямса этим летом, кажется, что 22-летний футболист останется в "Атлетик Бильбао" по крайней мере еще на один сезон.

Главный тренер "Атлетика" Эрнесто Вальверде уверен в том, что победитель Евро-2024 останется в команде, хотя и не дал стопроцентных гарантий.