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Главный тренер Атлетика Бильбао высказался о будущем Нико Уильямса

Испания
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Важно, чтобы клуб мог дать футболистам перспективы (с)

Главный тренер Атлетика Бильбао высказался о будущем Нико Уильямса

Getty Images/Global Images Ukraine

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После длительных спекуляций относительно будущего Нико Уильямса этим летом, кажется, что 22-летний футболист останется в "Атлетик Бильбао" по крайней мере еще на один сезон.

Главный тренер "Атлетика" Эрнесто Вальверде уверен в том, что победитель Евро-2024 останется в команде, хотя и не дал стопроцентных гарантий.

"Главное, чтобы игроки хотели быть с нами. Для этого важно, чтобы клуб мог дать футболистам перспективы.

Я хорошо знаю Нико и понимаю, что он останется с нами, но не мне говорить, останется ли этот игрок здесь или нет. Я могу говорить за себя. Я всегда стараюсь быть немного осторожным, иногда, возможно, даже слишком, но что вы хотите, чтобы я с ним сделал?", - сказал специалист.

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Эрнесто Вальверде Атлетик (Бильбао) Нико Уильямс
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Источник:
Football-Еѕрапапа
Опубликовал: Екатерина Власова
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