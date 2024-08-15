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Отца Ламина Ямаля пытались зарезать на парковке – СМИ
Он был доставлен в больницу, правоохранители уже арестовали подозреваемых
La Vanguardia
Мунир Насрауи, отец игрока сборной Испании и каталонской "Барселоны" Ламина Ямаля, был ранен ножом на автостоянке в Матаро, как сообщает La Vanguardia.
Мужчину доставили в больницу Кан Рути в Бадалоне.
Полиция смогла найти нескольких свидетелей инцидента. Правоохранители также арестовали нескольких подозреваемых, но пока рано говорить о деталях. Агрессия нападавших могла возникнуть в результате предшествующей драки, причины которой также неизвестны.
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Испанские СМИ уже сообщают, что, к счастью, все обошлось и состояние Мунира хоть и тяжелое, но стабильное.
???? JUST IN: Lamine Yamal’s father has been discharged. He’s doing better and well. @relevo #FCB ✅— Reshad Rahman (@ReshadFCB) August 14, 2024
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