Отца Ламина Ямаля пытались зарезать на парковке – СМИ

Мунир Насрауи, отец игрока сборной Испании и каталонской "Барселоны" Ламина Ямаля, был ранен ножом на автостоянке в Матаро, как сообщает La Vanguardia.

Мужчину доставили в больницу Кан Рути в Бадалоне.

Полиция смогла найти нескольких свидетелей инцидента. Правоохранители также арестовали нескольких подозреваемых, но пока рано говорить о деталях. Агрессия нападавших могла возникнуть в результате предшествующей драки, причины которой также неизвестны.

Испанские СМИ уже сообщают, что, к счастью, все обошлось и состояние Мунира хоть и тяжелое, но стабильное.

???? JUST IN: Lamine Yamal’s father has been discharged. He’s doing better and well. @relevo #FCB ✅