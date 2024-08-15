Флик vs реалии Барсы, Симеоне vs застой и Мбаппе на пути к величию: ТОП-10 противостояний Ла Лиги-2024/25

Мбаппе vs система

Часто говорят, что сильные игроки всегда найдут общий язык. Так вот, это ложь.

Мбаппе уже проверял в Париже, где они с Месси и Неймаром — три гения футбола — играли кто в лес, кто по дрова.

29 голов забил тогда Килиан в Лиге 1, но из ЛЧ его все равно уверенно выбил "Реал", где на первом месте стояла не личная статистика, а командная игра.

Так заведено в Мадриде. Ты можешь быть Роналду, Рамосом, Вараном, Каземиро, но если ты теряешь интерес — тебя продают. Также ты можешь быть Азаром с кучей регалий, но если не тянешь — будет играть зеленый Винисиус.

Для Мбаппе такой коллектив — нечто новое, и статус неглавной звезды — тоже.

Покорится ли Килиан? Найдет ли место в коллективе, где Винисиус с Джудом и без него прекрасно справлялись?

На кону его место в истории, а еще будущее "Реала", у которого в случае успеха Мбаппе есть шанс стать победной династией на многие годы, как "Чикаго" Джордана.

Флик vs реальность "Барселоны"

Ханси Флик говорит, что работа в Барселоне — его большая страсть.

Может и так, но Хави точно любил клуб еще больше — и где он сейчас?

Президент Жоан Лапорта разгневался на легенду, когда тот признал, что каталонцы не могут конкурировать с "Реалом" - он считает, что могут. Между тем за ближайшие 8 лет клуб должен вернуть 1,4 млрд евро кредитов, из которых более 200 млн — это долг перед другими клубами за трансферы. К примеру, "Барса" до сих пор не рассчиталась с "Бордо" за Малкома — помните такого?

Тут бы точечное усиление, но каталонцы привезли за 40 млн Витора Роке, в котором не увидели таланта ни Хави, ни Флик.

Теперь еще за 60 млн приехал Дани Ольмо, насчет которого легендарный скаут Хосеп Мария Мингелья категоричен: "Если он не выйдет — вы этого и не заметите".

В таких условиях тренеру приходится ставить школьников в 16-17 лет — о какой стабильности речь?

На днях "Барса" проиграла домашний Кубок Жоана Гампера "Монако" 0:3.

Между тем Лапорта дальше требует перегонять "Реал", и это не предвещает Флику хорошего настроения.

Симеоне vs застой

Так бывает с людьми, которые руководят слишком долго.

Ощущение, что у Чоло нет идей, появилось 5-6 лет назад, но спас Луис Суарес приехавший мстить Бартомеу за изгнание. Его игра освежила "Атлетико", придала ему импульс.

Впрочем, дальше Пистолеро ушел — и все вернулось к застою.

Взять прошлый сезон — вроде и в ТОП-3 некоторое время шли, и матчи мощные выдавали, и до четвертьфинала ЛЧ добрались, но было ли ощущение, что "Матрасники" способны на большое? Ни на секунду.

Чтобы оно появилось, клуб летом мощно усилился. Хулиан Альварес — звезда первой величины. Александр Серлот — прирожденный бомбардир в расцвете сил, а Робен Ле Норман — один из лучших стопперов лиги. Если удастся привезти Нголо Канте — это будет второй по качеству состав в Испании.

Если и с ним Симеоне снова будет выглядеть обреченно — пожалуй, лучше уйти самому. Зачем мучить себя и ставший родным клуб?

Жирона vs кадровые потери

"Жироны", занявшей третье место в прошлой Ла Лиге, больше нет.

Лишь 1 победа в 7 летних спаррингах при крайне невзрачной игре — таковы ее новые реалии.

Абель Руис, которого купили как замену Артему Довбику, в свои 24 суммарно забил в высших дивизионах те же 24 гола, что украинец за год.

Так же нет адекватных замен Савиньо, Яну Коуто. Ладислав Крейчи, который будет менять Эрика Гарсию, еще не играл в топ-лигах. Донни ван де Бек приехал вместо Алейша Гарсии, но он слишком много пропустил. Брайан Хиль? Где он только не был, и никто не выкупил.

И ко всему "Жирона" впервые в истории будет играть на два фронта — Ла Лига и Лига чемпионов.

Конечно, будет падение в таблице — вопрос лишь, как низко?

Реал vs отсутствие Крооса

В прошлой Примере Тони отдавал в среднем 72 паса с точностью 94,7% - это рекорд лиги.

Более того, за последние 10 сезонов Кроос ни разу не опускал планку точности ниже 90%. И все в темп, все правильно, заигрывая фланги.

Кто теперь это будет делать в "Реале"? И как Анчелотти заменит того, кто был незаменимым так долго?

1 - Toni Kroos is German footballer of the year. Last season, the 34-year-old had a passing accuracy of 94.8% at Real Madrid, the highest rate of any player in the big-five European leagues in all competitions (2,500+ passes). Precise. pic.twitter.com/hGjPMw5o0y — OptaFranz (@OptaFranz) August 4, 2024

У Чуамени и Камавинги мало атакующих инстинктов, а Вальверде комфортнее в роли бокс-ту-бокса. 39-летний Модрич? Он уже больше памятник.

Остаётся либо систему менять, либо Джуда оттягивать назад, либо делать ставку на Арду Гюлера — и что-то подсказывает, что со стартовых туров мы увидим второй вариант. Турок крут, но он ещё растёт, а Мадриду, стремящемуся побеждать 24/7, нужны готовые топы.

Ямаль vs второй сезон

Год назад это был школьник, а сейчас — герой Евро, автор самого красивого гола с ценником 150 млн.

После турнира, как и полагается звезде, Ямаль с подругой поехали отдыхать на море. Яхта, коктейли, все такое.

Но, черт, ему всего 17 лет.

У парня дар, но медные трубы только начинаются — вне поля и на нем тоже, ведь отношение соперников в этом году изменится, да и "Кулес" будут уже не удивляться, а требовать шедевров.

5+7 в Ла Лиге, как в прошлом сезоне, не прокатят. В новом статусе Ямалю нужны двузначные цифры.

И это в команде, где центральный нападающий деградирует, полузащита вечно травмирована, а под ней играет номинальный центрбек Кунде. Крайне нелегкая задача у Ламина, но и приз сумасшедший — стать лидером в клубе, где ранее лидерами были Месси, Роналдиньо, Стоичков, Кройф.

“Реал Сосьедад” vs “Атлетик”

Большое баскское дерби набрало наибольших оборотов в XXI веке благодаря синхронному прогрессу клубов.

В этом сезоне, к примеру, оба будут представлять Испанию в Лиге Европы.

Конечно, вы в курсе, что за Бильбао можно играть только баскам и уроженцам города, а "Сосьедад" согласно собственным правилам 60% состава набирает в родной провинции Гипускоа.

Почему же они прибавляют? Новое поколение оказалось особенно верным. Этим летом Мартин Субименди, например, отказался переходить в "Ливерпуль", а Нико Уильямс — в "ПСЖ".

Ко всему, у "Атлетика" топовый тренер — Эрнесто "Муравей" Вальверде ранее приводил к титулам "Барсу", а "Реал Сосьедад" рассчитывает на выдающегося спортдира Роберто Олабе, ранее с нуля построившего футбольную систему в Катаре, которая обеспечивает местным победы на Кубках Азии.

Это не злое дерби - те и другие за автономию, баскский язык, культуру. Но при этом болеют фаны очень громко, и их влияние на результаты огромно. Уже три года Бильбао и Доностия штампуют только домашние победы. Последний выездной успех на счету "Сосьедада", и было это... в 2020 году.

Середняки Ла Лиги vs серость

Правила Хавьера Тебаса — ну кто о них не слышал?

Согласно им инвестор имеет право тратить на трансферы только 30% денег, которые вкладывает в клуб. Ясно, желающих на такое подписываться мало.

Тебас говорит, что так останавливает лавину банкротств, охватившую Ла Лигу в нулевых. Но как в таких условиях собрать состав для больших побед? В системе Тебаса все стабильны, но также и бедны.

"Мальорка", где когда-то блистал Это'О, молится на Ведата Мурики. "Сельта" до сих пор не может без 37-летнего Яго Аспаса. "Вильярреал" не способен сохранить Серлота, а „Бетис“ - Айосе Переса. Лидер некогда грозной "Валенсии" - грузинский вратарь Мамардашвили, но "Лос Чес" надеются и его продать, иначе беда.

???? La Liga drops FC Barcelona's salary cap from €270M to €204M. pic.twitter.com/zSye3MXUUI — Managing Barça (@ManagingBarca) February 20, 2024

Необязательно смотреть Ла Лигу, чтобы заметить проблему — выступления "Бетиса", "Севильи", "Вильярреала", "Осасуны" в прошлых еврокубках все показали.

За ТОП-4 Ла Лиги начинается серость. В прошлом году ей бросила вызов "Жирона", чем спасла сезон.

А кто это сделает сейчас? И сделает ли?

Винисус vs расисты

В Ла Лиге на одно колено не становятся, ага.

Больше года назад вся "Месталья" обзывала Винисиуса "обезьяной", а его за споры еще и удалили с поля.

Грандиозный был скандал, некоторых судей отстранили; даже бразильские власти вступались за своего.

Но что сказал Анчелотти? Кроме стандартных фраз о недопустимости расизма в современном мире он посоветовал Винисиусу сконцентрироваться на себе. В принципе, как и Тебас — только тот выразился жестче.

Отчего так? А потому, что такова Испания. Как и Италия, как и некоторые районы Франции. К сожалению.

Винисиус — красавец; он услышал тренера, и уже в прошлом сезоне отвечал расистам на "Сон Мойш" и "Эль Садари" исключительно голами.

Но как отреагирует Эндрик? А другие ребята, которые еще не прошли эту школу? Все это темная сторона Ла Лиги, но она до сих пор жива, и о ней надо говорить.

Бонус: Лунин и Цыганков

Вы, наверное, заметили, что в превью нет ни слова о наших.

Это потому, что трансферное окно открыто до 2 сентября.

AS пишет, что Цыганков зол на "Жирону", ведь та летом не рассказала ему о приглашениях из других клубов — по правде говоря, это свинство. Не удивимся, если теперь Виктор сам захочет уйти — тем более, "Жирона" не выглядит готовой к будущим вызовам.

Что касается Лунина, то вы, наверное, видели сейв Куртуа в матче за Суперкубок УЕФА?

WHAT. A. SAVE. ????



Thibaut Courtois denies Atalanta taking the lead with a fingertip save!



pic.twitter.com/1cHgczVGu5 — CFC_Supporter???????????? (@AraokanmiSolihu) August 14, 2024

Тибо несмотря на возраст остается супертопом, и пока он здоров — Андрею светит лишь скамейка. Судя по газетам, он сам это знает, поэтому ищет варианты. Ясно, их стало меньше после Румынии, но они есть, и потому здесь тоже подождем дедлайна.

Не исключаем варианта, в котором уже осенью Ла Лига останется без украинцев вообще. Ну, или придет кто-то совершенно новый — тот же Шапаренко вполне по карману многим.