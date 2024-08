Флик vs реалии Барсы, Симеоне vs застой и Мбаппе на пути к величию: ТОП-10 противостояний Ла Лиги-2024/25

Часто говорят, что сильные игроки всегда найдут общий язык. Так вот, это ложь.

Мбаппе уже проверял в Париже, где они с Месси и Неймаром — три гения футбола — играли кто в лес, кто по дрова.

29 голов забил тогда Килиан в Лиге 1, но из ЛЧ его все равно уверенно выбил "Реал", где на первом месте стояла не личная статистика, а командная игра.

Так заведено в Мадриде. Ты можешь быть Роналду, Рамосом, Вараном, Каземиро, но если ты теряешь интерес — тебя продают. Также ты можешь быть Азаром с кучей регалий, но если не тянешь — будет играть зеленый Винисиус.

Для Мбаппе такой коллектив — нечто новое, и статус неглавной звезды — тоже.

Покорится ли Килиан? Найдет ли место в коллективе, где Винисиус с Джудом и без него прекрасно справлялись?

На кону его место в истории, а еще будущее "Реала", у которого в случае успеха Мбаппе есть шанс стать победной династией на многие годы, как "Чикаго" Джордана.

Ханси Флик говорит, что работа в Барселоне — его большая страсть.

Может и так, но Хави точно любил клуб еще больше — и где он сейчас?

Президент Жоан Лапорта разгневался на легенду, когда тот признал, что каталонцы не могут конкурировать с "Реалом" - он считает, что могут. Между тем за ближайшие 8 лет клуб должен вернуть 1,4 млрд евро кредитов, из которых более 200 млн — это долг перед другими клубами за трансферы. К примеру, "Барса" до сих пор не рассчиталась с "Бордо" за Малкома — помните такого?

Тут бы точечное усиление, но каталонцы привезли за 40 млн Витора Роке, в котором не увидели таланта ни Хави, ни Флик.

В таких условиях тренеру приходится ставить школьников в 16-17 лет — о какой стабильности речь?

На днях "Барса" проиграла домашний Кубок Жоана Гампера "Монако" 0:3.

Между тем Лапорта дальше требует перегонять "Реал", и это не предвещает Флику хорошего настроения.

Так бывает с людьми, которые руководят слишком долго.

Ощущение, что у Чоло нет идей, появилось 5-6 лет назад, но спас Луис Суарес приехавший мстить Бартомеу за изгнание. Его игра освежила "Атлетико", придала ему импульс.

Впрочем, дальше Пистолеро ушел — и все вернулось к застою.

Взять прошлый сезон — вроде и в ТОП-3 некоторое время шли, и матчи мощные выдавали, и до четвертьфинала ЛЧ добрались, но было ли ощущение, что "Матрасники" способны на большое? Ни на секунду.

Чтобы оно появилось, клуб летом мощно усилился. Хулиан Альварес — звезда первой величины. Александр Серлот — прирожденный бомбардир в расцвете сил, а Робен Ле Норман — один из лучших стопперов лиги. Если удастся привезти Нголо Канте — это будет второй по качеству состав в Испании.

Если и с ним Симеоне снова будет выглядеть обреченно — пожалуй, лучше уйти самому. Зачем мучить себя и ставший родным клуб?

"Жироны", занявшей третье место в прошлой Ла Лиге, больше нет.

Лишь 1 победа в 7 летних спаррингах при крайне невзрачной игре — таковы ее новые реалии.

Абель Руис, которого купили как замену Артему Довбику, в свои 24 суммарно забил в высших дивизионах те же 24 гола, что украинец за год.

Так же нет адекватных замен Савиньо, Яну Коуто. Ладислав Крейчи, который будет менять Эрика Гарсию, еще не играл в топ-лигах. Донни ван де Бек приехал вместо Алейша Гарсии, но он слишком много пропустил. Брайан Хиль? Где он только не был, и никто не выкупил.

И ко всему "Жирона" впервые в истории будет играть на два фронта — Ла Лига и Лига чемпионов.

Конечно, будет падение в таблице — вопрос лишь, как низко?

В прошлой Примере Тони отдавал в среднем 72 паса с точностью 94,7% - это рекорд лиги.

Более того, за последние 10 сезонов Кроос ни разу не опускал планку точности ниже 90%. И все в темп, все правильно, заигрывая фланги.

Кто теперь это будет делать в "Реале"? И как Анчелотти заменит того, кто был незаменимым так долго?

