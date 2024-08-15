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Мичел: Довбик – теперь проблема нового тренера
Наставник каталонцев прокомментировал подготовку к сезону
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мичел отметил работу в клубе над кадрами.
“У нас с руководством одинаковое мнение по поводу комплектации состава. Нам будет непросто, потому что многие важные игроки нас покинули. Нам нужно подписать вратаря, центрального хавбека, вингера и нападающего".
"Что касается задачи на сезон, то нужно понять, какая у нас будет команда. Нас оставили Алейш Гарсия, Савиньо и Довбик – они теперь проблемы их новых тренеров. Моя проблема – нынешний состав и новички. Думаю, будет тяжело, когда придется играть каждые три дня с учетом Лиги чемпионов”, – подчеркнул специалист.
Сегодня в 22:30 "Жирона" сыграет на выезде против "Бетиса".
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