Мичел: Довбик – теперь проблема нового тренера

Мичел отметил работу в клубе над кадрами.

“У нас с руководством одинаковое мнение по поводу комплектации состава. Нам будет непросто, потому что многие важные игроки нас покинули. Нам нужно подписать вратаря, центрального хавбека, вингера и нападающего".

"Что касается задачи на сезон, то нужно понять, какая у нас будет команда. Нас оставили Алейш Гарсия, Савиньо и Довбик – они теперь проблемы их новых тренеров. Моя проблема – нынешний состав и новички. Думаю, будет тяжело, когда придется играть каждые три дня с учетом Лиги чемпионов”, – подчеркнул специалист.

Сегодня в 22:30 "Жирона" сыграет на выезде против "Бетиса".