  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Мичел: Довбик – теперь проблема нового тренера
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мичел: Довбик – теперь проблема нового тренера

Испания

Наставник каталонцев прокомментировал подготовку к сезону

Мичел: Довбик – теперь проблема нового тренера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мичел отметил работу в клубе над кадрами.

“У нас с руководством одинаковое мнение по поводу комплектации состава. Нам будет непросто, потому что многие важные игроки нас покинули. Нам нужно подписать вратаря, центрального хавбека, вингера и нападающего".

Читайте такжеМичел: Мы должны построить команду в чемпионате. Затем посмотрим на Лигу чемпионов

"Что касается задачи на сезон, то нужно понять, какая у нас будет команда. Нас оставили Алейш Гарсия, Савиньо и Довбик – они теперь проблемы их новых тренеров. Моя проблема – нынешний состав и новички. Думаю, будет тяжело, когда придется играть каждые три дня с учетом Лиги чемпионов”, – подчеркнул специалист.

Сегодня в 22:30 "Жирона" сыграет на выезде против "Бетиса".

По теме
yellow-arrow
Бетис — Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 15.08.2024
yellow-arrow
Отца Ламина Ямаля пытались зарезать на парковке – СМИ
yellow-arrow
Главный тренер Атлетика Бильбао высказался о будущем Нико Уильямса
Мичел Санчес Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
AS
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости