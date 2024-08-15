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19-летний форвард Барселоны может перейти к чемпиону Португалии

Испания

Ещё одна возможность продолжения карьеры

19-летний форвард Барселоны может перейти к чемпиону Португалии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лиссабонский "Спортинг" заинтересован в подписании нападающего "Барселоны" Витора Роке. Об этом сообщает журналист Relevo Маттео Моретто.

По информации источника, стороны уже начали вести переговоры о потенциальной сделки.

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Также отмечается, что на данный момент "Барселона" ищет возможность избавиться от нескольких игроков для регистрации других футболистов. В их число может входить и Роке.

Напомним, "Спортинг" стал чемпионом Португалии по итогам прошлого сезона, набрав 90 очков.

Ранее об интересе к Роке сообщалось со стороны "Эвертона", "Аль-Хиляля" и "Ювентуса".

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Источник:
Moretto
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Вarcelinius
15.08.2024 в 12:27
Швец с Синчуком забавляются, с кабачком играются, весело им.
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Комментарии 3
avatar
Вarcelinius
15.08.2024 в 12:27
Швец с Синчуком забавляются, с кабачком играются, весело им.
Ответить
0
1
Dr. House (Поділля)
15.08.2024 в 11:46
Черговий потужний трансфер путал@ни. 19 років, викинуто купу бабла і вже не потрібен барсотушці. А ось 35 річний Перішич- це гарна перспектива. Дані Алвеш знову на волі, візьміть назад його за тарілку супу
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2
1
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Просто Квашин (Харків)
15.08.2024 в 12:09
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