19-летний форвард Барселоны может перейти к чемпиону Португалии

Лиссабонский "Спортинг" заинтересован в подписании нападающего "Барселоны" Витора Роке. Об этом сообщает журналист Relevo Маттео Моретто.

По информации источника, стороны уже начали вести переговоры о потенциальной сделки.

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Также отмечается, что на данный момент "Барселона" ищет возможность избавиться от нескольких игроков для регистрации других футболистов. В их число может входить и Роке.

Напомним, "Спортинг" стал чемпионом Португалии по итогам прошлого сезона, набрав 90 очков.

Ранее об интересе к Роке сообщалось со стороны "Эвертона", "Аль-Хиляля" и "Ювентуса".