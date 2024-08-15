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19-летний форвард Барселоны может перейти к чемпиону Португалии
Ещё одна возможность продолжения карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine
Лиссабонский "Спортинг" заинтересован в подписании нападающего "Барселоны" Витора Роке. Об этом сообщает журналист Relevo Маттео Моретто.
По информации источника, стороны уже начали вести переговоры о потенциальной сделки.
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Также отмечается, что на данный момент "Барселона" ищет возможность избавиться от нескольких игроков для регистрации других футболистов. В их число может входить и Роке.
Напомним, "Спортинг" стал чемпионом Португалии по итогам прошлого сезона, набрав 90 очков.
Ранее об интересе к Роке сообщалось со стороны "Эвертона", "Аль-Хиляля" и "Ювентуса".
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