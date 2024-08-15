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Модрич стал самым титулованным футболистом в истории Реала

Испания
Обновлено

Успел до завершения карьеры

Модрич стал самым титулованным футболистом в истории Реала

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Реала" Лука Модрич стал рекордсменом мадридского клуба по числу выигранных трофеев. Об этом сообщает статистический портал Squawka.

38-летний хорват вышел на замену на 76-й минуте в матче против "Аталанты" (2:0) за Суперкубок УЕФА, и завоевал свой 27-й титул в составе "сливочных".

В топ-5 по этому показателю также входят Дани Карвахаль и Начо (26 у обоих), а также Марсело и Карим Бензема (25 у обоих).

Напомним, Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. С того времени Лука выиграл 4 Ла Лиги, 6 трофеев Лиги чемпионов, 2 Кубка Испании, 5 Суперкубков Испании, 5 Суперкубков УЕФА, а также добыл 5 побед на клубном чемпионате мира.

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Лука Модрич Реал (Мадрид) рекорд
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Источник:
Squawka
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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ANESTEZIO (Вінниця )
15.08.2024 в 12:10
Нев'януча Легенда!!!! Справжній Реаліст!!!! Жаль правда що Кроос так рано закінчив
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Комментарии 1
ANESTEZIO (Вінниця )
15.08.2024 в 12:10
Нев'януча Легенда!!!! Справжній Реаліст!!!! Жаль правда що Кроос так рано закінчив
Ответить
0
0

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