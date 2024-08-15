Модрич стал самым титулованным футболистом в истории Реала

Полузащитник "Реала" Лука Модрич стал рекордсменом мадридского клуба по числу выигранных трофеев. Об этом сообщает статистический портал Squawka.

38-летний хорват вышел на замену на 76-й минуте в матче против "Аталанты" (2:0) за Суперкубок УЕФА, и завоевал свой 27-й титул в составе "сливочных".

В топ-5 по этому показателю также входят Дани Карвахаль и Начо (26 у обоих), а также Марсело и Карим Бензема (25 у обоих).

Напомним, Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. С того времени Лука выиграл 4 Ла Лиги, 6 трофеев Лиги чемпионов, 2 Кубка Испании, 5 Суперкубков Испании, 5 Суперкубков УЕФА, а также добыл 5 побед на клубном чемпионате мира.