  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Алавес близок к тому, чтобы арендовать нападающего мадридского Атлетико
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Алавес близок к тому, чтобы арендовать нападающего мадридского Атлетико

Испания

Об этом сообщает Marca

Алавес близок к тому, чтобы арендовать нападающего мадридского Атлетико

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

После того как на прошлой кампании в "Алавесе" прекрасно себя зарекомендовал арендованный в "Атлетико" Саму Омородион, по этому же пути может пойти другой нападающий "матрасников" Карлос Мартин.

Недавно 22-летний испанец продлил свой контракт с мадридским клубом до 2029 года. Впрочем, Карлос Мартин прекрасно понимает, что с Гризманном, Хулианом Альваресом, Серлотом, Корреа, Джулиано и Саму впереди, лучшим вариантом для одного из талантов молодежной академии "Атлетико" остается аренда. Если "Алавесу" удастся согласовать все детали, то молодой испанский нападающий может дебютировать в Ла Лиге уже во втором туре в домашнем поединке против "Бетиса".

Добавим, что прошлый сезон Карлос Мартин провел в аренде в "Мирандесе", где он отметился 15 голами и 3 ассистами в 40 поединках.

По теме
yellow-arrow
Бетис - Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
yellow-arrow
Клуб Цыганкова оформил новый трансфер: Жирона подписала нападающего Абердина Бояна Миовски
yellow-arrow
Бетис проявляет интерес к нападающему Интера
Атлетико (Мадрид) Алавес (Витория-Гастейс)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости