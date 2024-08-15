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Алавес близок к тому, чтобы арендовать нападающего мадридского Атлетико
Об этом сообщает Marca
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После того как на прошлой кампании в "Алавесе" прекрасно себя зарекомендовал арендованный в "Атлетико" Саму Омородион, по этому же пути может пойти другой нападающий "матрасников" Карлос Мартин.
Недавно 22-летний испанец продлил свой контракт с мадридским клубом до 2029 года. Впрочем, Карлос Мартин прекрасно понимает, что с Гризманном, Хулианом Альваресом, Серлотом, Корреа, Джулиано и Саму впереди, лучшим вариантом для одного из талантов молодежной академии "Атлетико" остается аренда. Если "Алавесу" удастся согласовать все детали, то молодой испанский нападающий может дебютировать в Ла Лиге уже во втором туре в домашнем поединке против "Бетиса".
Добавим, что прошлый сезон Карлос Мартин провел в аренде в "Мирандесе", где он отметился 15 голами и 3 ассистами в 40 поединках.
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