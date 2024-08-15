Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ольмо не сможет дебютировать за Барселону на этой неделе - известна причина
Бюрократические трудности
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитника "Барселоны" Дани Ольмо пропустит матч с "Валенсией" в рамках первого тура Ла Лиги сезона 2024/25, который пройдёт 17 августа.
По информации журналиста Хосе Альвареса, каталонский клуб не успел вовремя зарегистрировать своего новичка.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Ожидается, что Дани появится в заявке уже на поединок второго тура чемпионата Испании против "Атлетика" Бильбао.
Напомним, Ольмо перешёл в "Барселону" этим летом из "Лейпцига" за 55 млн. евро без учёта бонусов.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Виктория Пльзень – Кривбасс. АУДИО онлайн трансляция ответного матча отбора Лиги Европы
- Ударный дебют Мбаппе и минус конкурент для Довбика. Главные новости за 14 августа
- Будковский и Козак получили статус свободных агентов, – инсайдер
- Мичел: Довбик – теперь проблема нового тренера
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Тренер Зальцбурга: Аналитики недовольны стандартами
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн