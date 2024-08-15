  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Ольмо не сможет дебютировать за Барселону на этой неделе - известна причина
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ольмо не сможет дебютировать за Барселону на этой неделе - известна причина

Испания

Бюрократические трудности

Ольмо не сможет дебютировать за Барселону на этой неделе - известна причина

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Полузащитника "Барселоны" Дани Ольмо пропустит матч с "Валенсией" в рамках первого тура Ла Лиги сезона 2024/25, который пройдёт 17 августа.

По информации журналиста Хосе Альвареса, каталонский клуб не успел вовремя зарегистрировать своего новичка.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Ожидается, что Дани появится в заявке уже на поединок второго тура чемпионата Испании против "Атлетика" Бильбао.

Напомним, Ольмо перешёл в "Барселону" этим летом из "Лейпцига" за 55 млн. евро без учёта бонусов.

По теме
yellow-arrow
Бетис - Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
yellow-arrow
Клуб Цыганкова оформил новый трансфер: Жирона подписала нападающего Абердина Бояна Миовски
yellow-arrow
Бетис проявляет интерес к нападающему Интера
Барселона Ла Лига Дани Ольмо Валенсия
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости