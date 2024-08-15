Ольмо не сможет дебютировать за Барселону на этой неделе - известна причина

Полузащитника "Барселоны" Дани Ольмо пропустит матч с "Валенсией" в рамках первого тура Ла Лиги сезона 2024/25, который пройдёт 17 августа.

По информации журналиста Хосе Альвареса, каталонский клуб не успел вовремя зарегистрировать своего новичка.

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Ожидается, что Дани появится в заявке уже на поединок второго тура чемпионата Испании против "Атлетика" Бильбао.

Напомним, Ольмо перешёл в "Барселону" этим летом из "Лейпцига" за 55 млн. евро без учёта бонусов.