Бетис проявляет интерес к нападающему Интера

„Бетис“ ведет переговоры с миланским „Интером“ по трансферу 23-летнего нападающего Мартина Сатриано, который в прошлом сезоне выступал в Лиге 1 за „Брест“. Игрок сумел во французском чемпионате хорошо себя проявить вместе с командой, что воплотилось в попадание в Лигу чемпионов, завершив прошлую кампанию на третьем месте.

Сообщается, что уругваец уже давно стоит на повестке дня спортивного менеджмента „Бетиса“, и в последние дни переговоры с „Интером“ были возобновлены. „Брест“ имеет договоренность с итальянским клубом по трансферу игрока за чуть более 5 млн евро, но футболист предпочитает играть в Испании, где, кроме „Бетиса“, к нему обращались также „Валенсия“ и „Вальядолид“.

Добавим, что в прошлом сезоне Мартин Сатриано провел 36 поединков, где отметился 6 голами и 4 ассистами.