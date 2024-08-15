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Бетис проявляет интерес к нападающему Интера
Об этом сообщает Mundo Deportivo
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
„Бетис“ ведет переговоры с миланским „Интером“ по трансферу 23-летнего нападающего Мартина Сатриано, который в прошлом сезоне выступал в Лиге 1 за „Брест“. Игрок сумел во французском чемпионате хорошо себя проявить вместе с командой, что воплотилось в попадание в Лигу чемпионов, завершив прошлую кампанию на третьем месте.
Сообщается, что уругваец уже давно стоит на повестке дня спортивного менеджмента „Бетиса“, и в последние дни переговоры с „Интером“ были возобновлены. „Брест“ имеет договоренность с итальянским клубом по трансферу игрока за чуть более 5 млн евро, но футболист предпочитает играть в Испании, где, кроме „Бетиса“, к нему обращались также „Валенсия“ и „Вальядолид“.
Добавим, что в прошлом сезоне Мартин Сатриано провел 36 поединков, где отметился 6 голами и 4 ассистами.
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