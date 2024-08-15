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Клуб Цыганкова оформил новый трансфер: Жирона подписала нападающего Абердина Бояна Миовски

Испания
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Об этом говорится на сайте испанского клуба

Клуб Цыганкова оформил новый трансфер: Жирона подписала нападающего Абердина Бояна Миовски

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

После ухода Артема Довбика, "Жирона" достаточно быстро нашла ему замену.

Испанский клуб приобрел за 6.8 млн фунтов стерлингов македонского нападающего "Абердина" Бояна Миовски. Контракт игрока с новой командой рассчитан на четыре года.

Добавим, что в прошлом сезоне Боян Миовски провел 53 матча, где отметился 26 голами и 4 передачами.

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Источник:
Жирона
Опубликовал: Александр Гресь
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