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Клуб Цыганкова оформил новый трансфер: Жирона подписала нападающего Абердина Бояна Миовски
Об этом говорится на сайте испанского клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После ухода Артема Довбика, "Жирона" достаточно быстро нашла ему замену.
Испанский клуб приобрел за 6.8 млн фунтов стерлингов македонского нападающего "Абердина" Бояна Миовски. Контракт игрока с новой командой рассчитан на четыре года.
Добавим, что в прошлом сезоне Боян Миовски провел 53 матча, где отметился 26 голами и 4 передачами.
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Источник:Жирона
Опубликовал: Александр Гресь
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