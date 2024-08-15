Три удара ножом после обливания водой с балкона. Известны новые подробности покушения на отца Ямаля

Мунир Насрауи, отец вингера "Барселоны" Ламина Ямаля, все еще находится в больнице после того, как в среду вечером ему нанесли три ножевых ранения на парковке в городе Матаро.

Как сообщает Mundo Deportivo, Насрауи все еще находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Врачи дают положительный прогноз на его выздоровление. Несмотря на то, что одно из ножевых ранений пришлось на легкое - операция после инцидента ему не потребовалась.

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Отмечается, что во время вчерашней прогулки на Мунира Насрауи плеснули водой на него с балкона. Мужчину это разозлило, далее началась небольшая ссора, в которую пришлось вмешаться муниципальной полиции.

Спор не разгорался, но поздно вечером на парковке три человека неожиданно ударили Мунира ножом, и он не смог защитить себя от нападения. Свидетели, наблюдавшие за поножовщиной, описали нападавших, и их профили совпали с теми, кто участвовал в первом инциденте с отцом Ламина Ямаля.



Через полтора часа трое мужчин были арестованы, они до сих пор находятся в полицейском участке в Матаро по обвинению в покушении на убийство. Кроме того, в четверг был арестован еще один человек, причастный к поножовщине.