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"Я чувствую себя лучше". Отец Ямала впервые после нападения обратился к своим подписчикам в Instagram
Мунир Насрауи высказался о своем самочувствии
La Vanguardia
Мунир Насрауи, отец вингера "Барселоны" Ламина Ямаля впервые после нападения обратился к своим подписчикам в Instagram.
"Спасибо всем за поддержку. Сейчас я чувствую себя лучше, крепко обнимаю вас", - написал Мунир.
❗️Lamine Yamal’s father (@/hustle_hard_304): “Thank you all for the encouragement. I’m better now, a big hug to everyone ????????❤️” #FCB pic.twitter.com/GKT2lYiIvK— Reshad Rahman (@ReshadFCB) August 15, 2024
Напомним, что поздно вечером (14 августа) на парковке трое людей неожиданно ударили Мунира ножом. Врачи дают положительный прогноз на его выздоровление.
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