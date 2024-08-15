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"Я чувствую себя лучше". Отец Ямала впервые после нападения обратился к своим подписчикам в Instagram

Испания

Мунир Насрауи высказался о своем самочувствии

"Я чувствую себя лучше". Отец Ямала впервые после нападения обратился к своим подписчикам в Instagram

La Vanguardia

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Мунир Насрауи, отец вингера "Барселоны" Ламина Ямаля впервые после нападения обратился к своим подписчикам в Instagram.

"Спасибо всем за поддержку. Сейчас я чувствую себя лучше, крепко обнимаю вас", - написал Мунир.

Напомним, что поздно вечером (14 августа) на парковке трое людей неожиданно ударили Мунира ножом. Врачи дают положительный прогноз на его выздоровление.

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