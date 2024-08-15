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Реал Бетис арендовал защитника Наполи
Официально
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник Натан официально перешел из "Наполи" в "Реал Бетис" на правах аренды с опцией выкупа.
По информации СМИ, стоимость аренды составляет около 1 миллиона евро, а испанский клуб сможет выкупить игрока за дополнительные 8 миллионов евро в июне 2025 года.
???? OFICIAL | Natan, nuevo jugador del Real Betis Balompié ????????— Real Betis Balompié ???????? (@RealBetis) August 15, 2024
¡Bienvenido, @natansouza0404! ????????????
➡ https://t.co/cQiUtPDxRS pic.twitter.com/GPMnRmNsku
Натан присоединился к "Наполи" летом 2023 года за 10 миллионов евро. Защитник в прошлом сезоне сыграл 21 матч, в которых отдал 1 результативную передачу.
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