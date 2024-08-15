Каньисарес: Не уверен, что сейчас есть вратари такого уровня, как Куртуа

Бывший вратарь "Реала" и сборной Испании Сантьяго Каньисарес высказался об игре Тибо Куртуа в матче за Суперкубок УЕФА с "Аталантой" (2:0).

"Куртуа – лучший вратарь, которого я видел, правда. Тибо с момента своего возвращения после травмы провел шесть матчей и не пропустил ни одного гола. Включая финал Лиги чемпионов и матч за Суперкубок УЕФА. Вчера в матче с "Аталантой" он сделал некоторые сейвы, которые не сумели бы сделать 80% вратарей.

Я не уверен, что сейчас есть вратари такого уровня. Нравится его игра ногами. Иногда есть ощущение, что он футзалист", – сказал Каньисарес.