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Каньисарес: Не уверен, что сейчас есть вратари такого уровня, как Куртуа

Испания
Обновлено

Тибо вряд ли кто-то сможет сместить с королевского трона

Каньисарес: Не уверен, что сейчас есть вратари такого уровня, как Куртуа

realmadrid.com

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Бывший вратарь "Реала" и сборной Испании Сантьяго Каньисарес высказался об игре Тибо Куртуа в матче за Суперкубок УЕФА с "Аталантой" (2:0).

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"Куртуа – лучший вратарь, которого я видел, правда. Тибо с момента своего возвращения после травмы провел шесть матчей и не пропустил ни одного гола. Включая финал Лиги чемпионов и матч за Суперкубок УЕФА. Вчера в матче с "Аталантой" он сделал некоторые сейвы, которые не сумели бы сделать 80% вратарей.

Я не уверен, что сейчас есть вратари такого уровня. Нравится его игра ногами. Иногда есть ощущение, что он футзалист", – сказал Каньисарес.

Напомним, что украинец Андрей Лунин вчерашний матч провел в запасе.

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Аталанта (Бергамо) Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Сантьяго Каньисарес Андрей Лунин
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Источник:
Marca
Опубликовал: Михаил Черныш
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