Примера. Жирона без Цыганкова не проиграла в Севилье, первая осечка Атлетика

"Жирона" уже без Довбика и пока без травмированного Цыганкова не проиграла на "Бенито Вильямарин".

Зрители увидели два совершенно разных тайма. До перерыва на поле был только "Бетис" - он атаковал, пробивал, забивал.

Марк Бартра открыл счет после углового от Фекира уже на 6-й минуте.

6 - @MarcBartra ???????? has scored his 12th goal in @LaLigaEn (7 with @RealBetis_en ????⚪️ and 5 with #Barcelona), half of them being headers, and five of those six were from corners. Airline. pic.twitter.com/sw0bDSz7pu — OptaJose (@OptaJose) August 15, 2024

Дальше идеальный шанс не использовал Айтор Руибаль — его рандеву с Гассанигой завершилось в пользу вратаря.

"Жирона" в первом тайме — это обнять и плакать. Только Брайан Хиль пытался что-то придумать, но в одиночестве и без понимания партнеров.

Наверное, они просто не могли превзойти "Бетис" в позиционной игре, поэтому во второй половине предложили драку - и сработало!

"Бетис" клюнул, начал ее с удара Родри под перекладину, но и ему, и Чими Авиле позже не хватило меткости. В то же время юные форварды "Жироны" Икер Альмена и Габриэл Мизехауй один момент реализовали, да и еще 2-3 шанса придумали.

К слову про Альмену - очень серьезный растет конкурент для Цыганкова. Дриблер, видит поле, не боится ничего - готовый любимец трибун.

Ну, а глобальный вывод таков, что матч хоть и веселый, качество игры пока невысоко. Оно и понятно - надворе середина августа. Дальше будет лучше - тут сомнений никаких нет.

1-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Жирона" - 1:1

Голы: Бартра, 6 — Мизехауй, 72

"Бетис": Руи Силва — Сабали, Бартра, Льоренте, Перро — Карвалью (Кардосо, 77), Рока (Альтимира, 77) — Форнальс (Родри, 59), Фекир, Хуанми (Абде, 59) — Руибаль (Авила, 70)

"Жирона": Гассанига — Арнау, Давид Лопес, Блинд, Гутьеррес — Эррера (Мизехауй, 71), Ромеу (Солис, 66), Мартин — Хиль (Стуани, 81), Абель Руис (Крейчи, 81), Порту (Альмена, 66)

Предупреждения: Перро, 83, Руибаль, 86

Первый тур — и сразу потеря очков у "Атлетика”.

Этот матч напоминал качели. Баски играли лучше в первом тайме, который выиграли благодаря идеальному удару Ойана Сансета в контратаке метров с 22-х.

3 - Oihan Sancet has scored three goals in his last five games for @AthleticClub ????⚪️ in all competitions, as many as in his previous 29 games. He has also scored his second from outside the box (also v Alavés in September 2023). Rocket. pic.twitter.com/k0IhDiApd8 — OptaJose (@OptaJose) August 15, 2024

После перерыва побежал вперед уже "Хетафе" и создал сразу три верных шанса. Питер Федерико бил без помех с центра штрафной — штанга. Затем Карлес Аленья выбежал на свидание с голкипером — и снова "нет".

По итогу сравнял счет парень, пришедший летом из 3-го дивизиона — Кристантус Уче идеально пробил головой после углового.

Бильбао ответил на это выходом своей главной звезды Нико Уильямса, и с ним команда снова ожила, поддавила синих, но вот голов уже не забила, хотя Нико и, особенно, Вивиан были к этому невероятно близки.

1-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Хетафе" - 1:1

Голы: Сансет, 27 — Уче, 64

"Атлетик": Падилья — Горосабель (Лекуэ, 81), Йерай, Паредес (Вивиан, 81), Берчиче — Весга (Унаи Гомес, 57), Прадос (Эррера, 57) — Уильямс, Сансет, Беренгер (Нико Уильямс, 72) — Гурусета

"Хетафе": Сория — Иглесиас, Даконам, Альдерете, Рико — Аберден — Карлес Перес (Питер Федерико, 46), Милья, Арамбарри (Аленья, 40), Сола (Сантьяго, 79) — Уче

Предупреждения: Прадос, 55, Унаи Гомес, 70, Горосабель, 73, Эррера, 86 — Уче, 45+8