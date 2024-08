Примера. Жирона без Цыганкова не проиграла в Севилье, первая осечка Атлетика

"Жирона" уже без Довбика и пока без травмированного Цыганкова не проиграла на "Бенито Вильямарин".

Зрители увидели два совершенно разных тайма. До перерыва на поле был только "Бетис" - он атаковал, пробивал, забивал.

Марк Бартра открыл счет после углового от Фекира уже на 6-й минуте.

Дальше идеальный шанс не использовал Айтор Руибаль — его рандеву с Гассанигой завершилось в пользу вратаря.

"Жирона" в первом тайме — это обнять и плакать. Только Брайан Хиль пытался что-то придумать, но в одиночестве и без понимания партнеров.

Наверное, они просто не могли превзойти "Бетис" в позиционной игре, поэтому во второй половине предложили драку - и сработало!

"Бетис" клюнул, начал ее с удара Родри под перекладину, но и ему, и Чими Авиле позже не хватило меткости. В то же время юные форварды "Жироны" Икер Альмена и Габриэл Мизехауй один момент реализовали, да и еще 2-3 шанса придумали.

К слову про Альмену - очень серьезный растет конкурент для Цыганкова. Дриблер, видит поле, не боится ничего - готовый любимец трибун.

Ну, а глобальный вывод таков, что матч хоть и веселый, качество игры пока невысоко. Оно и понятно - надворе середина августа. Дальше будет лучше - тут сомнений никаких нет.

1-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Жирона" - 1:1

Голы: Бартра, 6 — Мизехауй, 72

"Бетис": Руи Силва — Сабали, Бартра, Льоренте, Перро — Карвалью (Кардосо, 77), Рока (Альтимира, 77) — Форнальс (Родри, 59), Фекир, Хуанми (Абде, 59) — Руибаль (Авила, 70)

"Жирона": Гассанига — Арнау, Давид Лопес, Блинд, Гутьеррес — Эррера (Мизехауй, 71), Ромеу (Солис, 66), Мартин — Хиль (Стуани, 81), Абель Руис (Крейчи, 81), Порту (Альмена, 66)

Предупреждения: Перро, 83, Руибаль, 86

Первый тур — и сразу потеря очков у "Атлетика”.

Этот матч напоминал качели. Баски играли лучше в первом тайме, который выиграли благодаря идеальному удару Ойана Сансета в контратаке метров с 22-х.

