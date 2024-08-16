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Ольмо: Я амбициозный человек и всегда хочу побеждать. Это то, что нужно Барселоне

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Ольмо: Я амбициозный человек и всегда хочу побеждать. Это то, что нужно Барселоне

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Барселоны" Дани Ольмо поделился эмоциями после перехода в каталонский клуб из "Лейпцига".

"Это мечта — вернуться в "Барселону". У меня были и другие варианты, но то, как клуб отнесся к моему трансферу, их инициатива, не заставила меня раздумывать.

"Барса" — мой дом. Рядом со мной мои друзья, и возвращение сюда — нечто особенное. Надеюсь насладиться историческими моментами в этой футболке.

Возвращение на Spotify "Камп Ноу" мотивирует. У меня был шанс сыграть там только один раз, но теперь я смогу сыграть там снова. Надеюсь, что получу много радости.

Я амбициозный человек и всегда хочу побеждать. Никогда не люблю проигрывать ни в чем, а это то, что нужно "Барсе" — побеждать", - цитирует испанца официальный сайт "блауграны".

Напомним, Ольмо выступал за молодёжные команды "Барселоны" с 2007 по 2014-й годы.

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Источник:
Barcelona
Опубликовал: Александр Бураков
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