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Мичел - про 1:1 с Бетисом: Жироне хватило характера играть в свой футбол

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Каталонцы верны своей игровой философии

Мичел - про 1:1 с Бетисом: Жироне хватило характера играть в свой футбол

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес дал комментарий представителям СМИ после ничьи с "Бетисом" (1:1) в матче 1-го тура Ла Лиги.

"Думаю, команде хватило характера сыграть в свой футбол, зная, что игровые связи еще не налажены. Я не говорю, что мы неконкурентоспособны, но у нас были важные потери мяча в центре поля, а также сложные ситуации в переходных фазах, которыми "Бетис" мог воспользоваться.

Тем не менее, мы продолжали искать способ делать то, над чем работали всю предсезонку. И я рад, что мы не отказываемся от своего стиля. Первые 20-25 минут второго тайма – это футбол, в который мы хотим играть.

Я очень доволен игрой, зная, с какими трудностями мы столкнулись. Потери мяча вызывают тревогу, но мы собираемся улучшить этот компонент, как только игроки привыкнут друг к другу", – приводит слова Мичела Marca.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
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