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Не долго поработал. Тьяго Алькантара покидает тренерский штаб Барселоны

Испания

Дальнейшие шаги экс-хавбека пока неизвестны

Не долго поработал. Тьяго Алькантара покидает тренерский штаб Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший полузащитник сборной Испании Тьяго Алькантара проводит свой последний день в штабе главного тренера "Барселоны" Ханса-Дитера Флика. Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Напомним, на должность технического ассистента в штабе немецкого специалиста Алькантара был назначен 17 июля.

На место Тьяго назначен уже бывший наставник молодёжной команды "Барселоны" U-16 Арнау Бланко.

Напомним, этим летом Алькантара завершил профессиональную футбольную карьеру в возрасте 33 лет. В качестве игрока испанец защищал цвета "Ливерпуля", "Баварии" и "Барселоны".

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Источник:
Barcelona
Опубликовал: Александр Бураков
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