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Не долго поработал. Тьяго Алькантара покидает тренерский штаб Барселоны
Дальнейшие шаги экс-хавбека пока неизвестны
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший полузащитник сборной Испании Тьяго Алькантара проводит свой последний день в штабе главного тренера "Барселоны" Ханса-Дитера Флика. Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.
Напомним, на должность технического ассистента в штабе немецкого специалиста Алькантара был назначен 17 июля.
На место Тьяго назначен уже бывший наставник молодёжной команды "Барселоны" U-16 Арнау Бланко.
Напомним, этим летом Алькантара завершил профессиональную футбольную карьеру в возрасте 33 лет. В качестве игрока испанец защищал цвета "Ливерпуля", "Баварии" и "Барселоны".
Arnau Blanco replaces Thiago Alcántara— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 16, 2024
The former U16A coach at FC Barcelona joins Hansi Flick's team as an assistant coach
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