Не долго поработал. Тьяго Алькантара покидает тренерский штаб Барселоны

Бывший полузащитник сборной Испании Тьяго Алькантара проводит свой последний день в штабе главного тренера "Барселоны" Ханса-Дитера Флика. Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Напомним, на должность технического ассистента в штабе немецкого специалиста Алькантара был назначен 17 июля.

На место Тьяго назначен уже бывший наставник молодёжной команды "Барселоны" U-16 Арнау Бланко.

Напомним, этим летом Алькантара завершил профессиональную футбольную карьеру в возрасте 33 лет. В качестве игрока испанец защищал цвета "Ливерпуля", "Баварии" и "Барселоны".

Arnau Blanco replaces Thiago Alcántara



The former U16A coach at FC Barcelona joins Hansi Flick's team as an assistant coach