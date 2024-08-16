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Флик: Когда вернутся травмированные игроки - Барселона будет очень сильной командой

Испания

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Флик: Когда вернутся травмированные игроки - Барселона будет очень сильной командой

Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Барселоны" Ханс-Дитер Флик высказался о будущей конкуренции с мадридским "Реалом".

"Я уже отвечал на этот вопрос раньше. У нас высокий уровень мастерства. В футболе всё зависит от того, выиграешь ты или проиграешь. Мы готовимся к каждой игре.

Я доволен игроками, которые у меня сейчас есть в распоряжении. Я очень доверяю клубу и доволен тем, что показала команда.

Когда травмированные футболисты вернутся - уверен, мы будем очень хорошей и сильной командой", - цитирует специалиста Mundo Deportivo.

17 августа "Барселона" сыграет в гостях с "Валенсией" в матче первого тура Ла Лиги сезона 2024/25.

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Барселона Реал (Мадрид) Ханси Флик
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
16.08.2024 в 15:59
Одни вернутся, другие в лазарет попадут. Этой проблеме конца нет.
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Комментарии 1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
16.08.2024 в 15:59
Одни вернутся, другие в лазарет попадут. Этой проблеме конца нет.
Ответить
0
0

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