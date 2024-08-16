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Флик: Когда вернутся травмированные игроки - Барселона будет очень сильной командой
Наступит ли этот период?
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Наставник "Барселоны" Ханс-Дитер Флик высказался о будущей конкуренции с мадридским "Реалом".
"Я уже отвечал на этот вопрос раньше. У нас высокий уровень мастерства. В футболе всё зависит от того, выиграешь ты или проиграешь. Мы готовимся к каждой игре.
Я доволен игроками, которые у меня сейчас есть в распоряжении. Я очень доверяю клубу и доволен тем, что показала команда.
Когда травмированные футболисты вернутся - уверен, мы будем очень хорошей и сильной командой", - цитирует специалиста Mundo Deportivo.
17 августа "Барселона" сыграет в гостях с "Валенсией" в матче первого тура Ла Лиги сезона 2024/25.
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