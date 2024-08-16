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Беллингем стал амбассадором бренда Louis Vuitton
Его аутентичность и амбиции воплощают дух сообщества Louis Vuitton (с)
Louis Vuitton
Французский модный дом Louis Vuitton объявил о подписании контракта с английским футболистом Джудом Беллингемом в качестве амбассадора бренда.
"Его аутентичность, амбиции и преданность как на поле, так и вне его воплощают дух сообщества Louis Vuitton: людей, которые являются чемпионами в своих областях и за их пределами", - говорится в заявлении бренда.
Jude Bellingham for Louis Vuitton. The Maison and @Pharrell are pleased to welcome English footballer @BellinghamJude as the newest Friend of the House — embarking on a collaborative adventure in Menswear.#JudeBellingham #PharrellWilliams #LouisVuitton pic.twitter.com/KwIJolDiNg— Louis Vuitton (@LouisVuitton) August 16, 2024
Джуд присоединился к реестру французского бренда класса люкс после впечатляющего сезона в "Реал Мадрид", в котором испанский клуб выиграл три трофея, включая Лигу чемпионов.
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