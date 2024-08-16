Беллингем стал амбассадором бренда Louis Vuitton

Французский модный дом Louis Vuitton объявил о подписании контракта с английским футболистом Джудом Беллингемом в качестве амбассадора бренда.

"Его аутентичность, амбиции и преданность как на поле, так и вне его воплощают дух сообщества Louis Vuitton: людей, которые являются чемпионами в своих областях и за их пределами", - говорится в заявлении бренда.

Jude Bellingham for Louis Vuitton. The Maison and @Pharrell are pleased to welcome English footballer @BellinghamJude as the newest Friend of the House — embarking on a collaborative adventure in Menswear.#JudeBellingham #PharrellWilliams #LouisVuitton pic.twitter.com/KwIJolDiNg — Louis Vuitton (@LouisVuitton) August 16, 2024

Джуд присоединился к реестру французского бренда класса люкс после впечатляющего сезона в "Реал Мадрид", в котором испанский клуб выиграл три трофея, включая Лигу чемпионов.