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Беллингем стал амбассадором бренда Louis Vuitton

Испания
Обновлено

Его аутентичность и амбиции воплощают дух сообщества Louis Vuitton (с)

Беллингем стал амбассадором бренда Louis Vuitton

Louis Vuitton

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Французский модный дом Louis Vuitton объявил о подписании контракта с английским футболистом Джудом Беллингемом в качестве амбассадора бренда.

"Его аутентичность, амбиции и преданность как на поле, так и вне его воплощают дух сообщества Louis Vuitton: людей, которые являются чемпионами в своих областях и за их пределами", - говорится в заявлении бренда.

Джуд присоединился к реестру французского бренда класса люкс после впечатляющего сезона в "Реал Мадрид", в котором испанский клуб выиграл три трофея, включая Лигу чемпионов.

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Джуд Беллингем
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TIRAN (Донецк (Украина!))
16.08.2024 в 21:18
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Комментарии 1
TIRAN (Донецк (Украина!))
16.08.2024 в 21:18
ло>
Ответить
0
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