Валенсия — Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

"Барселона” и “Валенсия” - два исторических гранда испанского футбола — начнут новый сезон на культовой "Месталье".

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Много проблем с финансами у обоих клубов последние годы, поэтому они вынуждены ограничивать свои трансферы. Так, "Валенсия" летом подписала Димитриевского и Рафу Мира — прямые замены Мамардашвили и Яремчуку. "Барса", в свою очередь, укрепила атаку героем Евро-2024 Дани Ольмо.

При этом стиль команд не изменился. Нас ждет море позиционных атак "Барсы" и резкие контрвыпады "Валенсии", которая также непременно будет использовать мелкий фол.

Удастся ли команде Рубена Барахи сотворить сенсацию уже на старте — узнаем в субботу , 17 августа , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 . Начало — в 22:30 по Киеву.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Валенсія - Барселона Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>