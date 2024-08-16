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Валенсия — Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
"Валенсия" — "Барселона": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.08.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto
"Барселона” и “Валенсия” - два исторических гранда испанского футбола — начнут новый сезон на культовой "Месталье".
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Много проблем с финансами у обоих клубов последние годы, поэтому они вынуждены ограничивать свои трансферы. Так, "Валенсия" летом подписала Димитриевского и Рафу Мира — прямые замены Мамардашвили и Яремчуку. "Барса", в свою очередь, укрепила атаку героем Евро-2024 Дани Ольмо.
При этом стиль команд не изменился. Нас ждет море позиционных атак "Барсы" и резкие контрвыпады "Валенсии", которая также непременно будет использовать мелкий фол.
Удастся ли команде Рубена Барахи сотворить сенсацию уже на старте — узнаем в субботу, 17 августа, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1. Начало — в 22:30 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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