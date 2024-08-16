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Новичок Атлетико Альварес: Я готов играть на любой позиции

Испания
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Хулиан высказался об испанском клубе

Новичок Атлетико Альварес: Я готов играть на любой позиции

Getty Images

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Форвард мадридского "Атлетико" Хулиан Альварес заявил, что готов играть на любой позиции на поле, чтобы помочь команде.

"Я чувствовал, что мне нужны изменения в моей футбольной карьере, новый вызов. "Атлетико" – это клуб, в котором мне могут дать то, чего я хочу.

Я готов играть на любой позиции. Пока я на поле и могу помочь команде, я буду счастлив".

Альварес 12 августа присоединился к мадридскому "Атлетико" из "Манчестер Сити".

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Атлетико (Мадрид) Хулиан Альварес
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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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