Новичок Атлетико Альварес: Я готов играть на любой позиции

Форвард мадридского "Атлетико" Хулиан Альварес заявил, что готов играть на любой позиции на поле, чтобы помочь команде.

"Я чувствовал, что мне нужны изменения в моей футбольной карьере, новый вызов. "Атлетико" – это клуб, в котором мне могут дать то, чего я хочу.

Я готов играть на любой позиции. Пока я на поле и могу помочь команде, я буду счастлив".