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Новичок Атлетико Альварес: Я готов играть на любой позиции
Хулиан высказался об испанском клубе
Getty Images
Форвард мадридского "Атлетико" Хулиан Альварес заявил, что готов играть на любой позиции на поле, чтобы помочь команде.
"Я чувствовал, что мне нужны изменения в моей футбольной карьере, новый вызов. "Атлетико" – это клуб, в котором мне могут дать то, чего я хочу.
Я готов играть на любой позиции. Пока я на поле и могу помочь команде, я буду счастлив".
Альварес 12 августа присоединился к мадридскому "Атлетико" из "Манчестер Сити".
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Источник:Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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