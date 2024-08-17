Примера. 37-летний Аспас дожал Алавес, два автогола на Канарах

Максимально равная и при этом боевая игра. Результат по делу.

В первом тайме зрители увидели два автогол, причем если Ньянзу срезал мяч в плотной борьбе с Олли Макберни, то Алекс Суарес просто подвел своих.

Также первая половина запомнилась регулярными привозами обоих вратарей, которые зачем-то играли с огнем, и шансом уже упомянутого Макберни, который невероятным образом отразил Нюланд. Это на 100% сэйв тура.

2 - Las Palmas vs Sevilla is only the fourth match in @LaLigaEN to feature two own goals in the first half since the 2005/06 season, this being the second in which both teams have scored own goals, after Barcelona-Getafe in April 2021.



Reverse. pic.twitter.com/1UBQx2BIcH — OptaJose (@OptaJose) August 16, 2024

Вторая половина — снова атака на атаку, снова поровну моментов. Хуанлу забил за "Севилью" после прохода и идеального прострела Исы Ромеро. За островитян же элегантно ответил Сандро Рамирес. В прошлом сезоне у экс-каталонца был только один гол, и сегодня он радовался мячу, словно трофею.

Ну, и еще одно наблюдение — что у "Лас-Пальмаса", что у "Севильи" все хорошо с идеями в атаке, но вот обороны трещат. Может, пора Рамоса возвращать "Нервиону"? С ним лучше было.

1-й тур Примеры. Лас-Пальмас. "Эстадио де Гран-Канария"

"Лас-Пальмас" - "Севилья" - 2:2

Голы: Ньянзу, 42 (автогол), Сандро Рамирес, 71 — Суарес, 25 (автогол), Хуанлу, 61

"Лас-Пальмас": Силлессен — Парк (Росада, 76), Суарес, Мармоль, Алекс Муньос (Маккенна, 69) — Кириан Родригес, Хави Муньос, Луйодис (Фустер, 69), Молейро (Бассинга, 87) — Мата (Сандро Рамирес, 68), Макберни (Марк Кардона, 87)

"Севилья": Нюланд — Кармона, Ньянзу, Гудель, Педроса — Агуме — Окампос, Хуанлу (Салас, 83), Соу, Лукебакьо (Навас, 74) — Ромеро (Пеке, 83)

Предупреждения: Росада, 81, Мармоль, 90+5 — Хуанлу, 34, Педроса, 80

Яркое, интересное начало сезона на "Балаидосе"

Его герой — 37-летний Яго Аспас, который носился по всему полю и был в эпицентре событий, словно в молодости.

"Алавес" открыл счет рано благодаря гениальному навесу Бланко на Кике, но что было дальше? Два момента Аспаса — сперва забил, но отменил ВАР, затем пробивал головой, но вытащил Сивера.

Начало второго тайма — опять атаки "Сельты", и наконец Яго помогли. Это юный Сведберг шведой хлесткой пробил под штангу с линии штрафной — 1:1.

Una vez más, un año más, don Iago Aspas pic.twitter.com/tgfSbvLPzH — David Tirado (@tirado_david4) August 16, 2024

И вот тут началось самое интересное. На 80-х минутах защита "Сельты" внезапно дважды развалилась, позволив Кике и Гуриди расстреливать ворота, но оба не справились. И кто же гостей за это наказал? Конечно, Яго! Умное открывание на левом полуфланге — и четкий удар под штангу. Только он так умеет в Виго.

1-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Алавес" - 2:1

Голы: Сведберг, 66, Аспас, 84 — Кике, 17

"Сельта": Вильяр — Манкильо (Хави Родригес, 46), Старфельт (Сведберг, 46), Домингес, Мингеса — Уго Альварес, Дамиан Родригес, Бельтран (Мориба, 65), Бамба (Жаилсон, 46) — Аспас, Дувикас (Борха Иглесиас, 78)

"Алавес": Сивера — Висенте, Абгар, Теналья, Диарра — Гевара (Бенавидес, 80), Бланко — Ромеро (Новоа, 58), Гуриди (Стоичков, 68), Конекни (Риоха, 68) — Кике (Вильялибре, 80)

Предупреждения: Аспас, 9, Дамиан Родригес, 87 — Конекни, 45+2, Абгар, 90+5