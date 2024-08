Примера. 37-летний Аспас дожал Алавес, два автогола на Канарах

Максимально равная и при этом боевая игра. Результат по делу.

В первом тайме зрители увидели два автогол, причем если Ньянзу срезал мяч в плотной борьбе с Олли Макберни, то Алекс Суарес просто подвел своих.

Также первая половина запомнилась регулярными привозами обоих вратарей, которые зачем-то играли с огнем, и шансом уже упомянутого Макберни, который невероятным образом отразил Нюланд. Это на 100% сэйв тура.

2 - Las Palmas vs Sevilla is only the fourth match in @LaLigaEN to feature two own goals in the first half since the 2005/06 season, this being the second in which both teams have scored own goals, after Barcelona-Getafe in April 2021.



Reverse. pic.twitter.com/1UBQx2BIcH