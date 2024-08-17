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Реал попытается компенсировать часть расходов за счет болельщиков

Испания

Все имеет свою цену

Реал попытается компенсировать часть расходов за счет болельщиков

Getty Images

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"Королевский клуб" больше не будет удерживать цену самых дешевых билетов на "Сантьяго Бернабеу" на уровне 55 евро. Уже в новом сезоне попасть на домашний матч "сливочных" удастся не менее, чем за 95 евро.

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Обновленные цены будут актуальны со следующих выходных, когда "лос бланкос" сыграют первый поединок перед своими болельщиками в Ла Лиге. Добавим, что самые дорогие билеты будут стоить 210 евро, но в случае топ-матчей стоит ожидать изменений.

Отметим, что "Реал" отказался подписывать соглашение Примеры о продаже доступных билетов по 30 евро. С этим предложением также не согласились "Эспаньол", "Вильярреал" и "Райо Вальекано".

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
17.08.2024 в 07:07
Ух ты, как интересно... И слова какие подобраны... Это мне что-то напоминает... Некий кровожадный сосед Украины, взрыв называет хлопкОм, позорное бегство - жестом доброй воли/дохлой моли, эвакуацию - переселением.... и тд. Вот и здесь банкротство Фло Переса, его неспособность завершить строительство тенировочной базы великой Барселоны - стадион "Сантьяго Бернабеу", его плачущие финансы, которые на нуле, имеют вполне приличную формулировку - "компенсация за счет болельщиков". Ха-ха-ха... Престарелый дедуган погряз в долгах, хочет ободрать фанатов, отказался от дешевых абонементов для верных фанатов и при этом ему тщательно ретушируют фейс, делают из него "успешного".... Фу... Стыдно...
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Комментарии 1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
17.08.2024 в 07:07
Ух ты, как интересно... И слова какие подобраны... Это мне что-то напоминает... Некий кровожадный сосед Украины, взрыв называет хлопкОм, позорное бегство - жестом доброй воли/дохлой моли, эвакуацию - переселением.... и тд. Вот и здесь банкротство Фло Переса, его неспособность завершить строительство тенировочной базы великой Барселоны - стадион "Сантьяго Бернабеу", его плачущие финансы, которые на нуле, имеют вполне приличную формулировку - "компенсация за счет болельщиков". Ха-ха-ха... Престарелый дедуган погряз в долгах, хочет ободрать фанатов, отказался от дешевых абонементов для верных фанатов и при этом ему тщательно ретушируют фейс, делают из него "успешного".... Фу... Стыдно...
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