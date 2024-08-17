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Реал попытается компенсировать часть расходов за счет болельщиков
Все имеет свою цену
Getty Images
"Королевский клуб" больше не будет удерживать цену самых дешевых билетов на "Сантьяго Бернабеу" на уровне 55 евро. Уже в новом сезоне попасть на домашний матч "сливочных" удастся не менее, чем за 95 евро.
Обновленные цены будут актуальны со следующих выходных, когда "лос бланкос" сыграют первый поединок перед своими болельщиками в Ла Лиге. Добавим, что самые дорогие билеты будут стоить 210 евро, но в случае топ-матчей стоит ожидать изменений.
Отметим, что "Реал" отказался подписывать соглашение Примеры о продаже доступных билетов по 30 евро. С этим предложением также не согласились "Эспаньол", "Вильярреал" и "Райо Вальекано".
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