Реал попытается компенсировать часть расходов за счет болельщиков

"Королевский клуб" больше не будет удерживать цену самых дешевых билетов на "Сантьяго Бернабеу" на уровне 55 евро. Уже в новом сезоне попасть на домашний матч "сливочных" удастся не менее, чем за 95 евро.

Обновленные цены будут актуальны со следующих выходных, когда "лос бланкос" сыграют первый поединок перед своими болельщиками в Ла Лиге. Добавим, что самые дорогие билеты будут стоить 210 евро, но в случае топ-матчей стоит ожидать изменений.

Отметим, что "Реал" отказался подписывать соглашение Примеры о продаже доступных билетов по 30 евро. С этим предложением также не согласились "Эспаньол", "Вильярреал" и "Райо Вальекано".