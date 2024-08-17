Передумали. Флик рассчитывает на Френки де Йонга в новом сезоне

Фрэнки де Йонг не покинет "Барселону" этим летом. Об этом сообщает Sky Sport.

По информации издания, главный тренер "Барселоны" Ханси Флик переосмыслил решение о продаже нидерландца и решил покинуть игрока, поскольку полузащитник сможет помочь "Барсе" в новом сезоне. Отмечается, что уход Де Йонга позволил бы команде разгрузить зарплатную ведомость.

Напомним, за прошлый сезон голландец сыграл в 30 матчах во всех турнирах, в которых отличился 2 гола.