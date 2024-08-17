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Передумали. Флик рассчитывает на Френки де Йонга в новом сезоне
Считает, что Де Йонг поможет Барсе
Barcelona Blaugranes
Фрэнки де Йонг не покинет "Барселону" этим летом. Об этом сообщает Sky Sport.
По информации издания, главный тренер "Барселоны" Ханси Флик переосмыслил решение о продаже нидерландца и решил покинуть игрока, поскольку полузащитник сможет помочь "Барсе" в новом сезоне. Отмечается, что уход Де Йонга позволил бы команде разгрузить зарплатную ведомость.
Напомним, за прошлый сезон голландец сыграл в 30 матчах во всех турнирах, в которых отличился 2 гола.
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Источник:Sky Sport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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