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Передумали. Флик рассчитывает на Френки де Йонга в новом сезоне

Испания

Считает, что Де Йонг поможет Барсе

Передумали. Флик рассчитывает на Френки де Йонга в новом сезоне

Barcelona Blaugranes

Новина українською

Фрэнки де Йонг не покинет "Барселону" этим летом. Об этом сообщает Sky Sport.

По информации издания, главный тренер "Барселоны" Ханси Флик переосмыслил решение о продаже нидерландца и решил покинуть игрока, поскольку полузащитник сможет помочь "Барсе" в новом сезоне. Отмечается, что уход Де Йонга позволил бы команде разгрузить зарплатную ведомость.

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Напомним, за прошлый сезон голландец сыграл в 30 матчах во всех турнирах, в которых отличился 2 гола.

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Источник:
Sky Sport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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