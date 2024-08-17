Анчелотти - о Мбаппе: У него достаточно качества, чтобы забивать больше

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился своими мыслями относительно французского нападающего Килиана Мбаппе.

"Мбаппе сыграл очень хорошо. Он отлично комбинировал со всеми. 50 голов за сезон? У него достаточно качества, чтобы забивать больше", – сказал Анчелотти.

????????️ Carlo Ancelotti: "Mbappe 50 goals? He has the quality to score more than that." pic.twitter.com/s3HHh5vDTK — Madrid Xtra (@MadridXtra) August 14, 2024

Напомним, Мбаппе уже успел отличиться за "Реал Мадрид". Француз дебютировал за королевский клуб в Суперкубке УЕФА в матче против итальянской "Аталанты". Нападающий забил на 68-й минуте после передачи Беллингема.