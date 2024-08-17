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Анчелотти - о Мбаппе: У него достаточно качества, чтобы забивать больше
Верит в потрясающий сезон для француза
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился своими мыслями относительно французского нападающего Килиана Мбаппе.
"Мбаппе сыграл очень хорошо. Он отлично комбинировал со всеми.
50 голов за сезон? У него достаточно качества, чтобы забивать больше", – сказал Анчелотти.
????????️ Carlo Ancelotti: "Mbappe 50 goals? He has the quality to score more than that." pic.twitter.com/s3HHh5vDTK— Madrid Xtra (@MadridXtra) August 14, 2024
Напомним, Мбаппе уже успел отличиться за "Реал Мадрид". Француз дебютировал за королевский клуб в Суперкубке УЕФА в матче против итальянской "Аталанты". Нападающий забил на 68-й минуте после передачи Беллингема.
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