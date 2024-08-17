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Анчелотти - о Мбаппе: У него достаточно качества, чтобы забивать больше

Испания

Верит в потрясающий сезон для француза

Анчелотти - о Мбаппе: У него достаточно качества, чтобы забивать больше

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился своими мыслями относительно французского нападающего Килиана Мбаппе.

"Мбаппе сыграл очень хорошо. Он отлично комбинировал со всеми.

50 голов за сезон? У него достаточно качества, чтобы забивать больше", – сказал Анчелотти.

Напомним, Мбаппе уже успел отличиться за "Реал Мадрид". Француз дебютировал за королевский клуб в Суперкубке УЕФА в матче против итальянской "Аталанты". Нападающий забил на 68-й минуте после передачи Беллингема.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
MadridXtra
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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