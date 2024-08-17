К Севилье, Бенфике и Вулверхэмптону добавился Фенербахче. Кто приобретет Ансу Фати этим летом?

Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью хочет арендовать Ансу Фати у "Барселоны", сообщает Sport.es.

По имеющейся информации, 21-летний испанец хотел продемонстрировать свою конкурентоспособность Ханси Флику, однако получил травму, исключившую его из участия в спаррингах. Игрок должен вернуться на поле в сентябре.

Эта травма повлияла на мнение Флика по поводу Фати. Если раньше немецкий специалист хотел оставить вингера, то теперь Флик сомневается, что Фати получит много игрового времени.

Читайте также Три европейских клуба проявляют интерес к Ансу Фати

Отмечается, что представители "Фенербахче" уже связались с агентом Фати, чтобы оценить возможность взять игрока в аренду в год.

Напомним, что в прошлом сезоне Ансу Фати провел 30 матчей, где отличился 4 голами и ассистом.