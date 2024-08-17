Валенсия - Барселона: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Сегодня "Барселона" сыграет на выезде против "Валенсии" в матче 1-го тура чемпионата Испании.

В сегодняшней игре фанатам "Барсы" посчастливится увидеть Педри, наконец-то восстановившегося от травмы, полученной на Евро-2024, и сегодня выйдет на поле.

Все самые яркие события матча смотрите в режимі Live в Telegram UA-Football

"Валенсия" начинала каждую из своих последних четырех кампаний в высшем дивизионе победы. Посмотрим, удастся ли продлить этот марафон.

1 тур чемпионата Испании сезона 2024/25

17 августа, 22:30

Прямая трансляция: MEGOGO