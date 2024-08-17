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Валенсия - Барселона: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Начало в 22:30
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto
Сегодня "Барселона" сыграет на выезде против "Валенсии" в матче 1-го тура чемпионата Испании.
В сегодняшней игре фанатам "Барсы" посчастливится увидеть Педри, наконец-то восстановившегося от травмы, полученной на Евро-2024, и сегодня выйдет на поле.
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"Валенсия" начинала каждую из своих последних четырех кампаний в высшем дивизионе победы. Посмотрим, удастся ли продлить этот марафон.
1 тур чемпионата Испании сезона 2024/25
17 августа, 22:30
Прямая трансляция: MEGOGO
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