  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Валенсия - Барселона: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Валенсия - Барселона: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
Обновлено

Начало в 22:30

Валенсия - Барселона: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня "Барселона" сыграет на выезде против "Валенсии" в матче 1-го тура чемпионата Испании.

В сегодняшней игре фанатам "Барсы" посчастливится увидеть Педри, наконец-то восстановившегося от травмы, полученной на Евро-2024, и сегодня выйдет на поле.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режимі Live в Telegram UA-Football

"Валенсия" начинала каждую из своих последних четырех кампаний в высшем дивизионе победы. Посмотрим, удастся ли продлить этот марафон.

1 тур чемпионата Испании сезона 2024/25
17 августа, 22:30
Прямая трансляция: MEGOGO

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Прямая трансляция. Валенсия - Барселона
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Цыганков лично отказал клубу АПЛ: ему комфортно в Жироне – источник
yellow-arrow
К Севилье, Бенфике и Вулверхэмптону добавился Фенербахче. Кто приобретет Ансу Фати этим летом?
yellow-arrow
Анчелотти - о Мбаппе: У него достаточно качества, чтобы забивать больше
Валенсия (Испания) Барселона смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости