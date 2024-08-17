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Мальорка — Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

"Мальорка" — "Реал Мадрид": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.08.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол

Мальорка — Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rafa Babot

UA-Футбол
Новина українською

"Реал" после победы в Суперкубке УЕФА над "Аталантой" едет на Балеары в гости к традиционно неуступчивой "Мальорке".

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Силы соперников несопоставимы, это ясно. Мадрид доминировал в Ла Лиге еще в прошлом сезоне, став с отрывом лучшей обороной и атакой чемпионата. Теперь же команду Карло Анчелотти еще и Мбаппе усилил.

Но, конечно, "Мальорка" попробует и его остановить. Ее старинный прием - "автобус" с очень глубокой эшелонированной обороной. Минимум контратак и свободного пространства, максимум мелких, неприятных фолов.

Поможет ли такая тактика против Галактикос 2.0 — увидим в воскресенье, 18 августа, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2. Начало — в 22:30 по Киеву.

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Дивіться матч Прімери Мальорка - Реал Мадрид
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