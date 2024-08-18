Примера. Валенсия — Барселона 1:2. Флик начинает с победы

С волевой победы начала новый сезон "Барселона".

Это не была легкая прогулка, но как иначе? В лазарете Френки, Гави, Гюндоган; Араухо выбыл до зимы, а Ольмо не могут зарегистрировать.

В таких условиях Ганси Флику пришлось ставить пару опорных Берналь — Касадо, и "Валенсия" здорово пользовалась этим в первом тайме. Хозяева начисто перекусили игру "Барсы", а сами создавали моменты.

Уго Дуро открыл счет после идеального навеса Диего Лопеса, но был у него еще убойный шанс — после ошибки тер Штегена форвард "Лос Чес" расстреливал ворота, но на линии оказался Кубарси.

Как оказалось, сэйв Пау стал ключевым в матче. Уже спустя три минуты "Барса" провела первую классную атаку в матче — и Левандовский перед воротами замкнул прострел Ямаля.

10 - Lamine Yamal has been involved in 10 goals in 38 games in @LaLigaEN (five goals and five assists); only Bojan Krkić (13, 10 and three) and Ansu Fati (12, 11 and one) were involved in more goals before the age of 18 in the competition in the entire 21st century.



Jewel. pic.twitter.com/WNGLa59wyL — OptaJose (@OptaJose) August 17, 2024

Начало второго тайма — и уже пенальти. Рафинья умно подставился под Москеру, и Роберт с точки оформил дубль.

Интересно, что "Валенсия" - любимый его соперник. Уже шесть голов ей забил поляк в трех матчах.

В нашем же матче после 50-й минуты у "Барсы" было больше шансов забить третий, чем пропустить второй. Ферран и Касадо имели самые удобные моменты, но замялись с ударами. Еще пару атак запорол свои желанием завести мяч в ворота Педри.

Ну, и еще одну травму "Барсы" как не отметить — на сей раз, бедро потащил Бальде.

3 - Barcelona are the only team to have started three under-18 players in a @LaLiga match since at least 1998/99, doing so twice already: v Almería in May 2024 (Yamal, Cubarsí and Fort) and today v Valencia (Yamal, Cubarsí and Bernal).



Youth. pic.twitter.com/cAzrAiz2Cx — OptaJose (@OptaJose) August 17, 2024

Сложно будет Флику с таким лазаретом дальше, ведь Блауграна еще и в ЛЧ играет, но пока немец может быть доволен — его команда показала характер, перевернула игру. Это всегда очень ценно для тренера.

1-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Барселона" - 1:2

Голы: Дуро, 44 — Левандовский, 45+5, 49 (с пенальти)

"Валенсия": Мамардашвили — Коррея, Москера, Гасеровский, Васкес (Техон, 77) — Рафа Мир (Оторби, 77), Пепелу, Герра (Гильямон, 86), Диего Лопес (Фулькье, 66) — Алмейда (Дани Гомес, 66), Дуро

"Барселона": тер Штеген — Кунде, Кубарси (Кристенсен, 64), Иньиго Мартинес, Бальде (Мартин, 64) — Берналь (Эрик Гарсия, 71), Касадо — Ямаль (Виктор, 86), Рафинья, Ферран Торрес (Педри, 64) — Левандовский

Предупреждения: Пепелу, 38, Васкес, 45+5 — Кубарси, 45+2, Кристенсен, 69, Кунде, 81

Неплохо стартовал в элите новичок "Леганес".

Старт матча на "Эль Садаре" остался полностью за гостями. Три стопроцентных шанса они создали — сперва гол отменили из-за офсайда, затем Эррера гениально потащил удар де ла Фуэнте, и наконец на 22-й минуте Хуан Крус использовал блестящий заброс из глубины — 0:1.

Почему же "Леганес" не выиграл? А он решил во втором тайме ждать свистка и уповать на оборону, которой, как оказалось, до идеала крайне далеко.

Один лишь Брайан Сарагоса, вернувшийся в Ла Лигу из "Баварии", дважды пробивал в девятку — сперва с линии выбил защитник, затем уже Сориано выполнил сэйв дня.

Также моменты имели Будимир, Орос, и по итогу счет "Осасуна" таки сравняла — Орос пробил в штангу, от которой мяч отлетел в Сориано и от него в ворота. Курьезный момент, а вот счет на 100% справедлив.

1-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Леганес" - 1:1

Голы: Сориано, 79 (автогол) — Крус, 22

"Осасуна": Эррера — Аресо, Катена, Эррандо, Бретонес (Крус, 60) — Муньос (Монкайола, 46), Торро, Мой Гомес (Сарагоса, 60) — Рубен Гарсия (Пенья, 78), Будимир, Орос (Рауль Гарсия, 90+2)

"Леганес": Сориано — Розье, Арамбарри (Роберто Лопес, 88), Серхио Гонсалес, Хави Эрнандес — Брашанац (Тапиа, 88), Нею — Крус (Раба, 63), Сиссе (Чикко, 74), Франкеса — де ла Фуэнте (Диего Гарсия, 88)

Предупреждения: Крус, 74, Эррандо, 82, Монкайола, 89 — Розье, 30, Сориано, 61