Примера. Валенсия — Барселона 1:2. Флик начинает с победы

С волевой победы начала новый сезон "Барселона".

Это не была легкая прогулка, но как иначе? В лазарете Френки, Гави, Гюндоган; Араухо выбыл до зимы, а Ольмо не могут зарегистрировать.

В таких условиях Ганси Флику пришлось ставить пару опорных Берналь — Касадо, и "Валенсия" здорово пользовалась этим в первом тайме. Хозяева начисто перекусили игру "Барсы", а сами создавали моменты.

Уго Дуро открыл счет после идеального навеса Диего Лопеса, но был у него еще убойный шанс — после ошибки тер Штегена форвард "Лос Чес" расстреливал ворота, но на линии оказался Кубарси.

Как оказалось, сэйв Пау стал ключевым в матче. Уже спустя три минуты "Барса" провела первую классную атаку в матче — и Левандовский перед воротами замкнул прострел Ямаля.

10 - Lamine Yamal has been involved in 10 goals in 38 games in @LaLigaEN (five goals and five assists); only Bojan Krkić (13, 10 and three) and Ansu Fati (12, 11 and one) were involved in more goals before the age of 18 in the competition in the entire 21st century.



