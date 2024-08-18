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Примера. Валенсия — Барселона 1:2. Флик начинает с победы

Испания

Тем временем в Памплоне "Леганес" дал бой "Осасуне"

Примера. Валенсия — Барселона 1:2. Флик начинает с победы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

С волевой победы начала новый сезон "Барселона".

Это не была легкая прогулка, но как иначе? В лазарете Френки, Гави, Гюндоган; Араухо выбыл до зимы, а Ольмо не могут зарегистрировать.

В таких условиях Ганси Флику пришлось ставить пару опорных Берналь — Касадо, и "Валенсия" здорово пользовалась этим в первом тайме. Хозяева начисто перекусили игру "Барсы", а сами создавали моменты.

Уго Дуро открыл счет после идеального навеса Диего Лопеса, но был у него еще убойный шанс — после ошибки тер Штегена форвард "Лос Чес" расстреливал ворота, но на линии оказался Кубарси.

Как оказалось, сэйв Пау стал ключевым в матче. Уже спустя три минуты "Барса" провела первую классную атаку в матче — и Левандовский перед воротами замкнул прострел Ямаля.

Начало второго тайма — и уже пенальти. Рафинья умно подставился под Москеру, и Роберт с точки оформил дубль.

Интересно, что "Валенсия" - любимый его соперник. Уже шесть голов ей забил поляк в трех матчах.

В нашем же матче после 50-й минуты у "Барсы" было больше шансов забить третий, чем пропустить второй. Ферран и Касадо имели самые удобные моменты, но замялись с ударами. Еще пару атак запорол свои желанием завести мяч в ворота Педри.

Ну, и еще одну травму "Барсы" как не отметить — на сей раз, бедро потащил Бальде.

Сложно будет Флику с таким лазаретом дальше, ведь Блауграна еще и в ЛЧ играет, но пока немец может быть доволен — его команда показала характер, перевернула игру. Это всегда очень ценно для тренера.

1-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Барселона" - 1:2

Голы: Дуро, 44 — Левандовский, 45+5, 49 (с пенальти)

"Валенсия": Мамардашвили — Коррея, Москера, Гасеровский, Васкес (Техон, 77) — Рафа Мир (Оторби, 77), Пепелу, Герра (Гильямон, 86), Диего Лопес (Фулькье, 66) — Алмейда (Дани Гомес, 66), Дуро

"Барселона": тер Штеген — Кунде, Кубарси (Кристенсен, 64), Иньиго Мартинес, Бальде (Мартин, 64) — Берналь (Эрик Гарсия, 71), Касадо — Ямаль (Виктор, 86), Рафинья, Ферран Торрес (Педри, 64) — Левандовский

Предупреждения: Пепелу, 38, Васкес, 45+5 — Кубарси, 45+2, Кристенсен, 69, Кунде, 81

Неплохо стартовал в элите новичок "Леганес".

Старт матча на "Эль Садаре" остался полностью за гостями. Три стопроцентных шанса они создали — сперва гол отменили из-за офсайда, затем Эррера гениально потащил удар де ла Фуэнте, и наконец на 22-й минуте Хуан Крус использовал блестящий заброс из глубины — 0:1.

Почему же "Леганес" не выиграл? А он решил во втором тайме ждать свистка и уповать на оборону, которой, как оказалось, до идеала крайне далеко.

Один лишь Брайан Сарагоса, вернувшийся в Ла Лигу из "Баварии", дважды пробивал в девятку — сперва с линии выбил защитник, затем уже Сориано выполнил сэйв дня.

Также моменты имели Будимир, Орос, и по итогу счет "Осасуна" таки сравняла — Орос пробил в штангу, от которой мяч отлетел в Сориано и от него в ворота. Курьезный момент, а вот счет на 100% справедлив.

1-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Леганес" - 1:1

Голы: Сориано, 79 (автогол) — Крус, 22

"Осасуна": Эррера — Аресо, Катена, Эррандо, Бретонес (Крус, 60) — Муньос (Монкайола, 46), Торро, Мой Гомес (Сарагоса, 60) — Рубен Гарсия (Пенья, 78), Будимир, Орос (Рауль Гарсия, 90+2)

"Леганес": Сориано — Розье, Арамбарри (Роберто Лопес, 88), Серхио Гонсалес, Хави Эрнандес — Брашанац (Тапиа, 88), Нею — Крус (Раба, 63), Сиссе (Чикко, 74), Франкеса — де ла Фуэнте (Диего Гарсия, 88)

Предупреждения: Крус, 74, Эррандо, 82, Монкайола, 89 — Розье, 30, Сориано, 61

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1 голосов
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
18.08.2024 в 01:57
Три каталонских п и дара под окном драли друг друга вечерком!
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Комментарии 35
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жажа_the_best (Харьков)
18.08.2024 в 01:57
Три каталонских п и дара под окном драли друг друга вечерком!
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Вarcelinius
18.08.2024 в 01:55
Не, ну прям идеально сегодня, только про футбол.
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0
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Вarcelinius
18.08.2024 в 01:41
Флик не соврал, двигается Барса хорошо, динамика хорошая, плюс прессинг в порядке, тренерская работа видна однозначно. А вот качество передач и приёма мяча немного отстаёт. Но это дело наживное. Вот бы ещё издалека почаще бы били.
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Вarcelinius
18.08.2024 в 01:26
Уже час прошёл, а каклов ещё нет. Наверное под одеялом в кёрлинг играют.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.08.2024 в 01:36
Они спят уже 4 часа . В следующем туре Барса принимает Атлетик. Такая игра к положительному результату не приведет.
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0
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Вarcelinius
18.08.2024 в 01:47
Там уже будут Педри, Ольмо, Гюндоган, я надеюсь Де Йонг. Кстати, а где Араухо делся?
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.08.2024 в 01:49
Травма и еще не скоро появится.
 
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Вarcelinius
18.08.2024 в 01:52
Вот его то физической мощи нам в защите и не хватает. Жаль, будут у нас справа и по центру защиты проблемы.
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.08.2024 в 01:45
Защита сегодня играла ужаснее ужаса. Играли бы сегодня против помойки, а не Валенсии, пропустили бы на пять туров вперед.
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0
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Вarcelinius
18.08.2024 в 01:50
Не, ну против Помойки это понятно, раздавили бы наши соломенные редуты нах.уй.
 
0
1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
18.08.2024 в 00:50
Поздравления всем, кто за Барсу! Флик дарит фанатам реала бессонную ночь.
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2
1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.08.2024 в 00:55
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1
1
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Вarcelinius
18.08.2024 в 00:59
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0
1
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Вarcelinius
18.08.2024 в 00:48
Валенсия в конце была уже вообще дохлая, ели ноги передвигали. Это так наша детвора их загоняла.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.08.2024 в 00:49
Интересно, сколько Педри продержится без травм?
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2
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Вarcelinius
18.08.2024 в 00:58
Когда Педри падает я уже думаю, ну всё, конец, опять пацана сломали.
 
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Вarcelinius
18.08.2024 в 00:43
Роберт дубль! Хорошее начало на пути к Пичичи!
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Spokoyno (Київ)
18.08.2024 в 00:45
Недарма вони (читаємо каталонці) Довбика збагрили
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Вarcelinius
18.08.2024 в 01:21
Лева, Серлот и как там этого чёрненького... ну который черепашка... и ещё короче этот, вот они и будут бороться за Пичичи в этом сезоне.
 
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Spokoyno (Київ)
18.08.2024 в 00:43
Почали з перемоги на виїзді! Хоч початок матчу був за господарями Вони були не лише біль «енергійними», а і небезпечними. До того Марк рятував, а Андре ледь не привіз. Хоч нічого дивовижного! У центрі півзахисту замість травмованої основи грали абсолютні новачки! Можна було сподіватися, що у такому шаленому темпі футболісту Валенсії весь матч не протримаються Десь так воно і сталося. Потім Рафінья чудово підставився пенальті, ще раз отримав по ногах у карному, але судді проігнорували Добре, що Олег його не продав. ПЛЮСИ Барселони більше переміщення м’яча ніж бігової роботи, МІНУСИ багато обрізок… суперників не помічають та більше половини пасів не примушують суперників нервово кудись бігти!
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Вarcelinius
18.08.2024 в 00:52
Ну Рафинья не совсем уже и шлак. Хоть на упасть сгодился. Тем более среди детворы играл, почти дядька уже в команде.
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Spokoyno (Київ)
18.08.2024 в 01:02
Що там не казали, але Рафінья, підстаркуватий Левандовський та прогресуючий Ямал - головна зброя в нападі у Барселони... А раніш то були Неймар, Суарес та Мессі (зліва-направо) Неспівставні величини!
 
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Вarcelinius
18.08.2024 в 01:17
Ольмо ещё есть, усилит атаку. Нам бы Вильямса ещё.
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.08.2024 в 00:41
Неплохо, учитывая травмы и Ольмо вне состава. Всех барселонцев с победой!! PS
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Вarcelinius
18.08.2024 в 00:42
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Вarcelinius
18.08.2024 в 01:04
Интересно на Барсу с Ольмо посмотреть, атака я думаю станет мощнее.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.08.2024 в 01:15
Надеюсь
 
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Вarcelinius
18.08.2024 в 01:31
Нам опорник хороший ещё нужен и правый защитник. Проседаем порой сильно. В ЛЧ будут проблемы.
 
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Вarcelinius
18.08.2024 в 00:40
С победой братья-барселонцы, с победой! Опа-опа-опа-ча!
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.08.2024 в 00:42
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Вarcelinius
18.08.2024 в 00:37
Полудетский состав Барсы раскатал Валенсию на её поле. Красавцы!
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.08.2024 в 00:46
Сегодня просто очень повезло. Будь посильнее команда, защита не выдержала бы. Да и судья пожалел Кубарси. Может не заметил и не дал вторую желтую.
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Spokoyno (Київ)
18.08.2024 в 00:50
Та там дотик у контактному виді спорту... Дійсно на розсуд арбітра. Упав не тому, що Курбасі зачепив, а для того щоб він другу картку заробив. Там же і Рафінью другуй раз у карному підбили, утім пенальті НІЦ!
 
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Вarcelinius
18.08.2024 в 01:10
Щас каклы скажут, шо Барса судью купила.
 
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Spokoyno (Київ)
18.08.2024 в 00:47
ПолуКАдетський... Більшість пройшла виучку у Ла Масії
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