Левандовский - о 2:1 с Валенсией: Очень сложное поле

Вчера стартовал чемпионат Испании. "Барселона" начала сезон с волевой победы над "Валенсией" - 2:1. Голы за "Барсу" забил Роберт Левандовский, который также прокомментировал игру первого тура.

"Очень сложный матч, очень сложное поле, но радует, что мы смогли победить. Теперь у нас есть целая неделя, чтобы подготовиться к следующему матчу.

Мы поставили себе цель сравнять счет до конца первого тайма, и мы это сделали. В последние минуты матча мы держали игру под контролем. Мне очень понравилось, как молодежь проявила себя в этой игре", — сказал польский нападающий.