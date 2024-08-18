Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Левандовский - о 2:1 с Валенсией: Очень сложное поле
Подвел итоги матча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера стартовал чемпионат Испании. "Барселона" начала сезон с волевой победы над "Валенсией" - 2:1. Голы за "Барсу" забил Роберт Левандовский, который также прокомментировал игру первого тура.
"Очень сложный матч, очень сложное поле, но радует, что мы смогли победить. Теперь у нас есть целая неделя, чтобы подготовиться к следующему матчу.
Мы поставили себе цель сравнять счет до конца первого тайма, и мы это сделали. В последние минуты матча мы держали игру под контролем. Мне очень понравилось, как молодежь проявила себя в этой игре", — сказал польский нападающий.
Напомним, в следующем туре "Барса" сыграет дома против "Атлетико Бильбао".
Популярное сейчас
- Бывший президент украинского клуба стал агентом Цыганкова
- Лупашко: Забили гол, который не засчитали из-за офсайда. Арбитр мог назначить пенальти в ворота Динамо
- Яремчук дебютировал за Олимпиакос в официальном матче
- Кривбасс в ЕК, Челси против Сити. Расписание футбола на 12 – 18 августа
- Бенфика Трубина разгромила Каса Пию. Известны оценки украинца
- Суперкубок Германии. Байер – Штутгарт 2:2 (пен. 4:3). Короли камбэков снова в деле