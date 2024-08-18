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Левандовский - о 2:1 с Валенсией: Очень сложное поле

Испания
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Подвел итоги матча

Левандовский - о 2:1 с Валенсией: Очень сложное поле

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера стартовал чемпионат Испании. "Барселона" начала сезон с волевой победы над "Валенсией" - 2:1. Голы за "Барсу" забил Роберт Левандовский, который также прокомментировал игру первого тура.

"Очень сложный матч, очень сложное поле, но радует, что мы смогли победить. Теперь у нас есть целая неделя, чтобы подготовиться к следующему матчу.

Мы поставили себе цель сравнять счет до конца первого тайма, и мы это сделали. В последние минуты матча мы держали игру под контролем. Мне очень понравилось, как молодежь проявила себя в этой игре", — сказал польский нападающий.

Напомним, в следующем туре "Барса" сыграет дома против "Атлетико Бильбао".

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Источник:
Marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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