Клуб из Саудовской Аравии хочет приобрести бразильского защитника Реала за 100 млн евро

Клуб из Саудовской Аравии хочет приобрести центрального защитника мадридского "Реала" Эдера Милитао. Об этом сообщает Goal.

По информации источника, неназванный клуб из Саудовской Аравии сделал предложение "Реалу" в размере 100 миллионов евро за трансфер, но "сливочные" отклонили его.

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Напомним, бразилец пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы, из-за чего принял участие только в 13 играх без результативных передач. Действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 60 миллионов евро.