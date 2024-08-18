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Клуб из Саудовской Аравии хочет приобрести бразильского защитника Реала за 100 млн евро

Испания
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Не собираются продавать ключевого игрока

Клуб из Саудовской Аравии хочет приобрести бразильского защитника Реала за 100 млн евро

instagram.com/edermilitao

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Клуб из Саудовской Аравии хочет приобрести центрального защитника мадридского "Реала" Эдера Милитао. Об этом сообщает Goal.

По информации источника, неназванный клуб из Саудовской Аравии сделал предложение "Реалу" в размере 100 миллионов евро за трансфер, но "сливочные" отклонили его.

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Напомним, бразилец пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы, из-за чего принял участие только в 13 играх без результативных передач. Действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 60 миллионов евро.

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Реал (Мадрид) Эдер Милитао
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Источник:
GOAL
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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