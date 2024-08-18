Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клуб из Саудовской Аравии хочет приобрести бразильского защитника Реала за 100 млн евро
Не собираются продавать ключевого игрока
instagram.com/edermilitao
Клуб из Саудовской Аравии хочет приобрести центрального защитника мадридского "Реала" Эдера Милитао. Об этом сообщает Goal.
По информации источника, неназванный клуб из Саудовской Аравии сделал предложение "Реалу" в размере 100 миллионов евро за трансфер, но "сливочные" отклонили его.
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, бразилец пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы, из-за чего принял участие только в 13 играх без результативных передач. Действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 60 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Бывший президент украинского клуба стал агентом Цыганкова
- Лупашко: Забили гол, который не засчитали из-за офсайда. Арбитр мог назначить пенальти в ворота Динамо
- Левандовский перевернул игру. Валенсия — Барселона 1:2. Видео голов и обзор матча
- Лунин отреагировал на победу Реала в матче за Суперкубок УЕФА
- ФК Ужгород попал в ДТП по дороге в Житомир. Трех человек доставили в больницу
- Примера. Валенсия — Барселона 1:2. Флик начинает с победы