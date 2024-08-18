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Симеоне: Команда еще не укомплектована. Атлетико работает над трансферами
Аргентинский специалист хочет усиления
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал, будет ли клуб еще оформлять трансферы в текущее трансферное окно.
“Команда еще не укомплектована, мы все еще работаем над пополнениями.
Мы знаем, чего ищем и чего хотим. Ведется работа по доработке состава”, – сказал Симеоне.
Этим летом "матрасники" приобрели трех футболистов на общую сумму 141,5 млн евро: Хулиана Альвареса, Робина ле Нормана и Александра Серлота.
Также мадридцы продали двух игроков за 21,5 млн евро: Альваро Морату и Чаглара Союнчу.
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