Симеоне: Команда еще не укомплектована. Атлетико работает над трансферами

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал, будет ли клуб еще оформлять трансферы в текущее трансферное окно.

“Команда еще не укомплектована, мы все еще работаем над пополнениями.

Мы знаем, чего ищем и чего хотим. Ведется работа по доработке состава”, – сказал Симеоне.