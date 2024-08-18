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Барселона и Манчестер Сити до сих пор не могут разрешить ситуацию с Канселу

Испания

Sport.es обнародовал новые детали

Барселона и Манчестер Сити до сих пор не могут разрешить ситуацию с Канселу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" и "Манчестер Сити" продолжают вести переговоры по Жоау Канселу. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, "Барселона" не против подписать 30-летнего португальца, однако его агент стремится продать его, и одним из вариантов, где может оказаться Канселу, является Саудовская Аравия.

Сам игрок дал понять руководству "Манчестер Сити", что он хочет остаться в "Барселоне" еще на один сезон.

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Отмечается, что английский клуб поддерживает решение португальца, однако хочет заработать на продаже Канселу более 25 миллионов евро, что сейчас является слишком высокой суммой для "Барсы".

Напомним, Канселу в прошлом сезоне забил 4 гола и отдал 5 результативных передач в 42 матчах за "Барселону" во всех официальных турнирах.

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Барселона Манчестер Сити Жоау Канселу
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Источник:
Sport.es
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
18.08.2024 в 16:40
Є над чим поміркувати... І тренерському штабу Барселони теж! Бо лихо тому тренеру у якого багато технічних футболістів От і Жоау у підтримці атак працює на 5 правда з мінусом, а під час захисту часто і на 4 не відпрацьовує! А Конселу ж захисник, так здебільшого граючи за Барсу атакуючий оборонець, але минулий сезон продемонстрував, що команда забагато пропускає!
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Spokoyno (Київ)
18.08.2024 в 16:40
Є над чим поміркувати... І тренерському штабу Барселони теж! Бо лихо тому тренеру у якого багато технічних футболістів От і Жоау у підтримці атак працює на 5 правда з мінусом, а під час захисту часто і на 4 не відпрацьовує! А Конселу ж захисник, так здебільшого граючи за Барсу атакуючий оборонець, але минулий сезон продемонстрував, що команда забагато пропускає!
Ответить
0
1

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