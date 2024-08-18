Барселона и Манчестер Сити до сих пор не могут разрешить ситуацию с Канселу

"Барселона" и "Манчестер Сити" продолжают вести переговоры по Жоау Канселу. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, "Барселона" не против подписать 30-летнего португальца, однако его агент стремится продать его, и одним из вариантов, где может оказаться Канселу, является Саудовская Аравия.

Сам игрок дал понять руководству "Манчестер Сити", что он хочет остаться в "Барселоне" еще на один сезон.

Отмечается, что английский клуб поддерживает решение португальца, однако хочет заработать на продаже Канселу более 25 миллионов евро, что сейчас является слишком высокой суммой для "Барсы".

Напомним, Канселу в прошлом сезоне забил 4 гола и отдал 5 результативных передач в 42 матчах за "Барселону" во всех официальных турнирах.