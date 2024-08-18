Малерка - Реал: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Чемпион Испании "Реал" начинает новый сезон в отличном настроении — на неделе команда Карло Анчелотти выиграла Суперкубок УЕФА, одолев "Аталанту" (2:0).

Все самые яркие события матча смотрите в режимі Live в Telegram UA-Football

Кроос ушел на пенсию, но пришли Мбаппе и главный талант Бразилии Эндрик, и на фоне этого возникает вопрос — а как вообще останавливать этот "Реал"? Первый ответ на него даст "Сон Моиш" - традиционно непростое место для всякого гранда.

Примера. 1-й тур

18 августа. Пальма. "Сон Моиш"

"Мальорка" 22:30 "Реал Мадрид"

Арбитр: Сесар Сото Градо

Трансляция: MEGOGO Футбол 2