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Малерка - Реал: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Малерка - Реал: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 18.08.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rafa Babot
Чемпион Испании "Реал" начинает новый сезон в отличном настроении — на неделе команда Карло Анчелотти выиграла Суперкубок УЕФА, одолев "Аталанту" (2:0).
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Кроос ушел на пенсию, но пришли Мбаппе и главный талант Бразилии Эндрик, и на фоне этого возникает вопрос — а как вообще останавливать этот "Реал"? Первый ответ на него даст "Сон Моиш" - традиционно непростое место для всякого гранда.
Примера. 1-й тур
18 августа. Пальма. "Сон Моиш"
"Мальорка" 22:30 "Реал Мадрид"
Арбитр: Сесар Сото Градо
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
Трансляція матчу Мальорка - РеалСмотреть трансляцию
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