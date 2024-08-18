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Мбаппе дебютирует в Ла Лиге, а Лунин останется на скамейке. Реал объявил стартовый состав на Мальорку

Испания

Без неожиданностей

Мбаппе дебютирует в Ла Лиге, а Лунин останется на скамейке. Реал объявил стартовый состав на Мальорку

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин не попал в стартовый состав команды на матч против "Мальорки". Это игра 1-го тура Ла Лиги.

А вот новичок мадридцев Килиан Мбаппе готовится дебютировать в испанском чемпионате. Он выйдет в старте.

Поединок "Мальорка" - "Реал" начнется в 22:30 по киевскому времени.

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Источник:
Реал
Опубликовал: Виктор Иванчук
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