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Мбаппе дебютирует в Ла Лиге, а Лунин останется на скамейке. Реал объявил стартовый состав на Мальорку
Без неожиданностей
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин не попал в стартовый состав команды на матч против "Мальорки". Это игра 1-го тура Ла Лиги.
А вот новичок мадридцев Килиан Мбаппе готовится дебютировать в испанском чемпионате. Он выйдет в старте.
????✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 18, 2024
???? @RCD_Mallorca @UnicajaBanco | #MallorcaRealMadrid pic.twitter.com/JnlnANlTSs
Поединок "Мальорка" - "Реал" начнется в 22:30 по киевскому времени.
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Источник:Реал
Опубликовал: Виктор Иванчук
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