Примера. Мальорка — Реал 1:1. Пока наибольшая сенсация в Испании

Неудачно начал защиту титула в Испании мадридский "Реал".

На поле "Мальорки" "Сливочные" предстали еще сырым, не до конца сыгранным коллективом — уход Крооса, приход Мбаппе и глубокая позиция Беллингема дали о себе знать.

В первом тайме "Реал" провел две классных позиционных атаки. В одной из них крученным ударом забил Родриго. В другой — мяч метался штрафной, но без ударов.

"Мальорка", в свою очередь, очень агрессивно встречала соперника, наладила игру на контратаках, и перед перерывом Тибо Куртуа гениально отразил добивание Мурики с метра.

50 - Rodrygo Goes has reached 50 goal appearances in his @LaLigaEN career (27 goals and 23 assists), in 143 games, also scoring Real Madrid's first goal in a league campaign for the second consecutive season.



Lucid. pic.twitter.com/tKKipt84M2 — OptaJose (@OptaJose) August 18, 2024

Также первая половина запомнилась тем, что Винисиус ругался с трибунами и заигрывался; Мбаппе в центре терялся; Джуд за троих пахал в отборе, но его очень не хватало перед чужими воротами.

Думалось даже, что Анчелотти в перерыве пойдет на замены, но нет — он решил дать основе время показать себя.

Как оказалось, зря. На 53-й минуте "Мальорка" с дежурного углового сравняла счет — защита "Реала" не закрыла косовского гиганта Мурики.

И что же "Реал"? Он пытался среагировать, но кроме двух классических ударов Мбаппе в ближний угол, которые отразил Грейф, ничего острого за 40 минут не создал.

Очень понравилась "Мальорка" - агрессивно, мощно, быстро играли островитяне. Отставка Хавьера Агирре и назначение Ягобы Аррасате очень помогли команде. Тем временем Мадриду стоит еще подумать, как правильно разместить своих звезд на поле. Сегодняшняя расстановка даже с учетом неполной физической готовности не выглядела идеальной.

32 - @realmadriden have not lost any of their last 32 games in LaLiga (W24 D8), their best unbeaten run in their entire history in the competition, surpassing the previous one achieved between May 1988 and April 1989 with Leo Beenhakker as coach (G30 W21 D9). Invincible. pic.twitter.com/m0qoM4oUVx — OptaJose (@OptaJose) August 18, 2024

Ну, и да - "Реал" дает "Барсе" два очка форы уже на старте. Это тоже фиксируем.

1-й тур Примеры. Пальма. "Сон Моиш"

"Мальорка" - "Реал Мадрид" - 1:1

Голы: Мурики, 53 — Родриго, 13

"Мальорка": Грейф — Маффео, Вальент, Раильо, Мохика — Дардер (Морланес, 72), Маскарель (Копете, 90+2), Саму Кошта — Асано (Ларин, 72), Мурики, Дани Родригес (Антонио Санчес, 67)

"Реал Мадрид": Куртуа — Карвахаль (Васкес, 88), Милитао, Рюдигер, Менди — Вальверде, Чуамени (Модрич, 63), Беллингем (Гюлер, 88) — Родриго, Мбаппе, Винисиус (Браим Диас, 88)

Предупреждение: Маффео, 45+2

Удаление: Менди, 90+7

Не готов пока к новому сезоне и "Ла Реал".

Мерино готовится к АПЛ, Субименди много пропустил, нового центрфорварда не купили — и как следствие, есть проблемы.

В первом тайме против "Райо" баски еще как-то держались. Да, упустили Эмбарбу на старте (с ворот выбил защитник), но дальше Туррьентес и Элустондо пробивали очень опасно, да и мяч тоже у хозяев держался.

Почему проиграли? Потеряли концентрацию во второй половине — причем настолько, что Ремиро даже на Нтека мяч выбил; повезло, что Рэнди простил.

Де Фрутос и Камельо решили таких поблажек не делать, и свои шансы использовали четко. Особенно отметим Хорхе, который забил после изысканного финта.

3 - Youngest players to reach 10 goals for Rayo Vallecano in LaLiga in the 21st century:



???? Léo Baptistão (22 years and 32 days).

???? SERGIO CAMELLO (23y, 190d)

???? DIEGO COSTA (23y, 211d)



Gold. pic.twitter.com/6bHbfEjCZo — OptaJose (@OptaJose) August 18, 2024

Вышедший с лавки Субименди один мяч отыграл, но было поздно. Ждем от "Ла Реала" выводов в виде трансферов.

1-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Райо Вальекано" - 1:2

Голы: Субименди, 90+8 — де Фрутос, 67, Камельо, 84

"Реал Сосьедад": Ремиро — Траоре (Арамбуру, 75), Элустондо, Пачеко, Хави Лопес — Браис Мендес, Урко Гонсалес (Субименди, 46), Турьентес (Серхио Гомес, 68) — Кубо (Барренечеа, 68), Оярсабаль (Сучич, 83), Бекер

"Райо Вальекано": Карденас — Рацу (Балью, 80), Лежен, Мумин, Эспино — де Фрутос (Сисс, 75), Унаи Лопес (Гумбау, 46), Валентин, Эмбарба (Чаваррия, 75) — Нтека (Камельо, 63), Паласон

Предупреждения: Урко Гонсалес, 27, Арамбуру, 90+4 — Унаи Лопес, 32, Лежен, 53, Нтека, 56, Эмбарба, 57