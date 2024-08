Примера. Мальорка — Реал 1:1. Пока наибольшая сенсация в Испании

Неудачно начал защиту титула в Испании мадридский "Реал".

На поле "Мальорки" "Сливочные" предстали еще сырым, не до конца сыгранным коллективом — уход Крооса, приход Мбаппе и глубокая позиция Беллингема дали о себе знать.

В первом тайме "Реал" провел две классных позиционных атаки. В одной из них крученным ударом забил Родриго. В другой — мяч метался штрафной, но без ударов.

"Мальорка", в свою очередь, очень агрессивно встречала соперника, наладила игру на контратаках, и перед перерывом Тибо Куртуа гениально отразил добивание Мурики с метра.

50 - Rodrygo Goes has reached 50 goal appearances in his @LaLigaEN career (27 goals and 23 assists), in 143 games, also scoring Real Madrid's first goal in a league campaign for the second consecutive season. Lucid. pic.twitter.com/tKKipt84M2

Также первая половина запомнилась тем, что Винисиус ругался с трибунами и заигрывался; Мбаппе в центре терялся; Джуд за троих пахал в отборе, но его очень не хватало перед чужими воротами.

Думалось даже, что Анчелотти в перерыве пойдет на замены, но нет — он решил дать основе время показать себя.

Как оказалось, зря. На 53-й минуте "Мальорка" с дежурного углового сравняла счет — защита "Реала" не закрыла косовского гиганта Мурики.

И что же "Реал"? Он пытался среагировать, но кроме двух классических ударов Мбаппе в ближний угол, которые отразил Грейф, ничего острого за 40 минут не создал.

Очень понравилась "Мальорка" - агрессивно, мощно, быстро играли островитяне. Отставка Хавьера Агирре и назначение Ягобы Аррасате очень помогли команде. Тем временем Мадриду стоит еще подумать, как правильно разместить своих звезд на поле. Сегодняшняя расстановка даже с учетом неполной физической готовности не выглядела идеальной.

32 - @realmadriden have not lost any of their last 32 games in LaLiga (W24 D8), their best unbeaten run in their entire history in the competition, surpassing the previous one achieved between May 1988 and April 1989 with Leo Beenhakker as coach (G30 W21 D9). Invincible. pic.twitter.com/m0qoM4oUVx