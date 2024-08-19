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Примера. Мальорка — Реал 1:1. Пока наибольшая сенсация в Испании

Испания

Кроме того, андердогу проиграл и "Реал Сосьедад"

Примера. Мальорка — Реал 1:1. Пока наибольшая сенсация в Испании

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rafa Babot

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Неудачно начал защиту титула в Испании мадридский "Реал".

На поле "Мальорки" "Сливочные" предстали еще сырым, не до конца сыгранным коллективом — уход Крооса, приход Мбаппе и глубокая позиция Беллингема дали о себе знать.

В первом тайме "Реал" провел две классных позиционных атаки. В одной из них крученным ударом забил Родриго. В другой — мяч метался штрафной, но без ударов.

"Мальорка", в свою очередь, очень агрессивно встречала соперника, наладила игру на контратаках, и перед перерывом Тибо Куртуа гениально отразил добивание Мурики с метра.

Также первая половина запомнилась тем, что Винисиус ругался с трибунами и заигрывался; Мбаппе в центре терялся; Джуд за троих пахал в отборе, но его очень не хватало перед чужими воротами.

Думалось даже, что Анчелотти в перерыве пойдет на замены, но нет — он решил дать основе время показать себя.

Как оказалось, зря. На 53-й минуте "Мальорка" с дежурного углового сравняла счет — защита "Реала" не закрыла косовского гиганта Мурики.

И что же "Реал"? Он пытался среагировать, но кроме двух классических ударов Мбаппе в ближний угол, которые отразил Грейф, ничего острого за 40 минут не создал.

Очень понравилась "Мальорка" - агрессивно, мощно, быстро играли островитяне. Отставка Хавьера Агирре и назначение Ягобы Аррасате очень помогли команде. Тем временем Мадриду стоит еще подумать, как правильно разместить своих звезд на поле. Сегодняшняя расстановка даже с учетом неполной физической готовности не выглядела идеальной.

Ну, и да - "Реал" дает "Барсе" два очка форы уже на старте. Это тоже фиксируем.

1-й тур Примеры. Пальма. "Сон Моиш"

"Мальорка" - "Реал Мадрид" - 1:1

Голы: Мурики, 53 — Родриго, 13

"Мальорка": Грейф — Маффео, Вальент, Раильо, Мохика — Дардер (Морланес, 72), Маскарель (Копете, 90+2), Саму Кошта — Асано (Ларин, 72), Мурики, Дани Родригес (Антонио Санчес, 67)

"Реал Мадрид": Куртуа — Карвахаль (Васкес, 88), Милитао, Рюдигер, Менди — Вальверде, Чуамени (Модрич, 63), Беллингем (Гюлер, 88) — Родриго, Мбаппе, Винисиус (Браим Диас, 88)

Предупреждение: Маффео, 45+2

Удаление: Менди, 90+7

Не готов пока к новому сезоне и "Ла Реал".

Мерино готовится к АПЛ, Субименди много пропустил, нового центрфорварда не купили — и как следствие, есть проблемы.

В первом тайме против "Райо" баски еще как-то держались. Да, упустили Эмбарбу на старте (с ворот выбил защитник), но дальше Туррьентес и Элустондо пробивали очень опасно, да и мяч тоже у хозяев держался.

Почему проиграли? Потеряли концентрацию во второй половине — причем настолько, что Ремиро даже на Нтека мяч выбил; повезло, что Рэнди простил.

Де Фрутос и Камельо решили таких поблажек не делать, и свои шансы использовали четко. Особенно отметим Хорхе, который забил после изысканного финта.

Вышедший с лавки Субименди один мяч отыграл, но было поздно. Ждем от "Ла Реала" выводов в виде трансферов.

1-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Райо Вальекано" - 1:2

Голы: Субименди, 90+8 — де Фрутос, 67, Камельо, 84

"Реал Сосьедад": Ремиро — Траоре (Арамбуру, 75), Элустондо, Пачеко, Хави Лопес — Браис Мендес, Урко Гонсалес (Субименди, 46), Турьентес (Серхио Гомес, 68) — Кубо (Барренечеа, 68), Оярсабаль (Сучич, 83), Бекер

"Райо Вальекано": Карденас — Рацу (Балью, 80), Лежен, Мумин, Эспино — де Фрутос (Сисс, 75), Унаи Лопес (Гумбау, 46), Валентин, Эмбарба (Чаваррия, 75) — Нтека (Камельо, 63), Паласон

Предупреждения: Урко Гонсалес, 27, Арамбуру, 90+4 — Унаи Лопес, 32, Лежен, 53, Нтека, 56, Эмбарба, 57

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Реал (Мадрид) Мальорка
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Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
19.08.2024 в 00:50
Можно констатировать: какой у команды чемпионский титул, так они его и защитили...Поясню более подробно, для аленей маргаринового лагеря... Раз уж титул фальшивый, добытый с помощью арбитров, то и защищают они его никак... Короче, отскочили миллиардеры задрыпанные...Предполагаю, разговор после матча: Фло Перес звонит папе КарлЕ.. "Слышь, тренер, шо за подстава? Я лезу в долги, Мбаппу тебе покупаю... Где результат? Где по 7 голов за матч?" .... Папа Карло в ответ: "Босс, но я так не договаривался... Где "нормальные" судьи? Где Мансана?... Этот, вобще сегодня обнаглел, честно судил..." . И да, после матча с "Аталантой" я сказал, что реал слабый. Я что-то придумал? Я был не прав? Ну, а фол Менди, это пропуск минимум двух матчей! Подобное трактуется в правилах футбола так: намерение нанести травму сопернику без попытки сыграть в мяч. В техническом комитете исп. федерации футбола сидят все фанаты реала... Предполагаю, будет амнистия для Менди с вердиктом, что игрок Майорки виноват сам...
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Комментарии 13
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
19.08.2024 в 00:50
Можно констатировать: какой у команды чемпионский титул, так они его и защитили...Поясню более подробно, для аленей маргаринового лагеря... Раз уж титул фальшивый, добытый с помощью арбитров, то и защищают они его никак... Короче, отскочили миллиардеры задрыпанные...Предполагаю, разговор после матча: Фло Перес звонит папе КарлЕ.. "Слышь, тренер, шо за подстава? Я лезу в долги, Мбаппу тебе покупаю... Где результат? Где по 7 голов за матч?" .... Папа Карло в ответ: "Босс, но я так не договаривался... Где "нормальные" судьи? Где Мансана?... Этот, вобще сегодня обнаглел, честно судил..." . И да, после матча с "Аталантой" я сказал, что реал слабый. Я что-то придумал? Я был не прав? Ну, а фол Менди, это пропуск минимум двух матчей! Подобное трактуется в правилах футбола так: намерение нанести травму сопернику без попытки сыграть в мяч. В техническом комитете исп. федерации футбола сидят все фанаты реала... Предполагаю, будет амнистия для Менди с вердиктом, что игрок Майорки виноват сам...
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0
0
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hrdhrd (Україна)
19.08.2024 в 00:47
Да, сложновато без Крооса будет. В матче с Аталантой соперник быстро сдулся, здесь же всегда кусачая Мальорка выстояла. Ну посмотрим, как Карло будет решать проблему, хоть 11 Мбаппе купи, а мяч кому-то двигать придется.
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0
1
metall5291 (Kharkiv)
19.08.2024 в 00:52
11 Мбаппе - это ужас. Если Вы помните, я был против даже одного.
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metall5291 (Kharkiv)
19.08.2024 в 00:54
Теперь хочешь не хочешь, его надо как-то встраивать. Не легче ли было подыскать кого-то толкового на позицию Крооса.
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Вarcelinius
19.08.2024 в 00:46
Этот Мбаппе, как гавно в проруби, то справа, то слева, то справа, то слева... Не знают, куда его тулить.
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hrdhrd (Україна)
19.08.2024 в 00:50
Потому что он тут лишний. В прошлом сезоне и без него отлично справлялись, а теперь его полюбому нужно ставить в состав.
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Вarcelinius
19.08.2024 в 00:42
Королі обісралися.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
19.08.2024 в 00:37
Мне очень нравится игра Менди, если не гол в свои ворота, то привоз/ карточка.)
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hrdhrd (Україна)
19.08.2024 в 00:48
Та ну, это казус вышел. Вообще он очень хороший защитник, когда не травмирован.
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Вarcelinius
19.08.2024 в 00:50
Казус не казус, а нервы надо держать при себе, тем более благородным и невозмутимым чёрным Королям.
 
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hrdhrd (Україна)
19.08.2024 в 00:50
Перехвилювався
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
19.08.2024 в 00:35
Ой
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metall5291 (Kharkiv)
19.08.2024 в 00:33
С таким составом как у Реала, и так сыграть (????). Это еще надо было суметь. и они сумели.
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