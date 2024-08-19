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Анчелотти: Я был доволен некоторыми ничьими в прошлом сезоне, но не сегодня

Испания

Наставник мадридцев посетовал на недостаток сбалансированности

Анчелотти: Я был доволен некоторыми ничьими в прошлом сезоне, но не сегодня

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал выездную ничью с "Мальоркой" (1:1) в матче первого тура Ла Лиги.

"Мы хорошо начали, вышли вперед, а затем получили шанс забить второй гол. Во втором тайме мы не нашли баланса. Мы могли проиграть из-за его отсутствия в обороне. Это был не лучший матч. Нам нужно лучше защищаться. Мы очень атакующая команда, но баланс в обороне — это основополагающий фактор.

Я был доволен некоторыми ничьими в прошлом сезоне, но не сегодня, потому что мы могли бы сыграть намного лучше. Не хочу ни за что оправдываться, но нам просто нужно играть лучше и с лучшим настроем. Мы можем многое извлечь из этого матча. Совершенно ясно, откуда могут взяться наши проблемы.

Команда действовала слишком открыта. Нам нужно было быть более сосредоточенными, как мы обычно это делаем, и быть более сплоченными. Это не физическая проблема и не психологическая проблема. Это проблема мышления", - цитирует итальянца пресс-служба "сливочных".

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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
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