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Мбаппе - после 1:1 с Мальоркой: Поднимаем голову и сосредотачиваемся на следующей игре
Нет места унынию
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе выложил пост после ничьи в своём дебютном матче в Ла Лиге против "Мальорки" (1:1).
"Не хороший результат. Поднимаем голову и сосредотачиваемся на следующей игре. Хала Мадрид!", — написал Мбаппе в Instagram.
Во втором туре чемпионата Испании "сливочные" сыграют против "Вальядолида". Поединок пройдёт 25 августа на "Сантьяго Бернабеу".
???? | Kylian Mbappé on IG : “ Not a good result. Heads up & already focused on the next one. Hala Madrid ????????????????????” pic.twitter.com/jNKOHf1XNb— Mbappé Xtra (@TheMbappeXtra) August 18, 2024
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