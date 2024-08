Мбаппе - после 1:1 с Мальоркой: Поднимаем голову и сосредотачиваемся на следующей игре

Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе выложил пост после ничьи в своём дебютном матче в Ла Лиге против "Мальорки" (1:1).

Во втором туре чемпионата Испании "сливочные" сыграют против "Вальядолида". Поединок пройдёт 25 августа на "Сантьяго Бернабеу".

???? | Kylian Mbappé on IG : “ Not a good result. Heads up & already focused on the next one. Hala Madrid ????????????????????” pic.twitter.com/jNKOHf1XNb