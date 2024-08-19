  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Мбаппе - после 1:1 с Мальоркой: Поднимаем голову и сосредотачиваемся на следующей игре
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мбаппе - после 1:1 с Мальоркой: Поднимаем голову и сосредотачиваемся на следующей игре

Испания

Нет места унынию

Мбаппе - после 1:1 с Мальоркой: Поднимаем голову и сосредотачиваемся на следующей игре

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе выложил пост после ничьи в своём дебютном матче в Ла Лиге против "Мальорки" (1:1).

"Не хороший результат. Поднимаем голову и сосредотачиваемся на следующей игре. Хала Мадрид!", — написал Мбаппе в Instagram.

Во втором туре чемпионата Испании "сливочные" сыграют против "Вальядолида". Поединок пройдёт 25 августа на "Сантьяго Бернабеу".

По теме
yellow-arrow
Ньюкасл хочет приобрести нападающего Барселоны
yellow-arrow
Реал впервые за шесть сезонов при Анчелотти не выиграл в стартовом туре Ла Лиги
yellow-arrow
Динамо против Зальцбурга, Кривбасс с Бетисом и Кубок Украины. Расписание футбола на 19 – 25 августа
Реал (Мадрид) Мальорка Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
MbappeXtra
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости