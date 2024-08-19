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Реал впервые за шесть сезонов при Анчелотти не выиграл в стартовом туре Ла Лиги
Занимательная статистика
Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" расписал мировую ничью с "Мальоркой" (1:1) в первом туре чемпионата Испании.
Впервые за шесть сезонов под руководством Карло Анчелотти "сливочные" не начали новый сезон в Ла Лиге с победы.
Это шестой раз, когда "Реал" стартовал в национальном первенстве с ничьи в XXI веке.
25 августа "королевский" клуб дома примет "Вальядолид".
1 - El Real Madrid no ha ganado su primer partido de una temporada de @LaLiga por primera vez en seis temporadas con Carlo Ancelotti, siendo además la sexta vez que comienza una campaña de la competición empatando en el siglo XXI.— OptaJose (@OptaJose) August 18, 2024
Atascado. pic.twitter.com/jsQU1mLM2z
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