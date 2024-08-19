Реал впервые за шесть сезонов при Анчелотти не выиграл в стартовом туре Ла Лиги

Мадридский "Реал" расписал мировую ничью с "Мальоркой" (1:1) в первом туре чемпионата Испании.

Впервые за шесть сезонов под руководством Карло Анчелотти "сливочные" не начали новый сезон в Ла Лиге с победы.

Это шестой раз, когда "Реал" стартовал в национальном первенстве с ничьи в XXI веке.

25 августа "королевский" клуб дома примет "Вальядолид".