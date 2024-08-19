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Реал впервые за шесть сезонов при Анчелотти не выиграл в стартовом туре Ла Лиги

Испания

Занимательная статистика

Реал впервые за шесть сезонов при Анчелотти не выиграл в стартовом туре Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

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Мадридский "Реал" расписал мировую ничью с "Мальоркой" (1:1) в первом туре чемпионата Испании.

Впервые за шесть сезонов под руководством Карло Анчелотти "сливочные" не начали новый сезон в Ла Лиге с победы.

Это шестой раз, когда "Реал" стартовал в национальном первенстве с ничьи в XXI веке.

25 августа "королевский" клуб дома примет "Вальядолид".

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Мальорка Ла Лига статистика
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Источник:
Opta
Опубликовал: Александр Бураков
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