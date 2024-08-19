Наставник Сосьедада про 1:2 от Райо: Я был разочарован тем, что произошло. Особенно первыми 10 минутами

Вчера "Реал Сосьедад" начал новый сезон Ла Лиги с домашнего поражения от "Райо Вальекано" (1:2). Главный тренер баскского клуба Иманоль Альгуасиль после поединка отметил, что его соперник лучше выполнил план на игру, чем его подопечные.

"Конечно, я был разочарован тем, что произошло. Особенно первыми 10 минутами. Я чувствовал большое давление и напряжение. Затем мы сделали шаг вперед, мы были лучше, были моменты, когда мы выходили из-под их хорошего прессинга и создавали некоторые ситуации, хотя и не очень понятные. Первые две замены были более тактическими, но Мартин [Субименди] не вышел на поле, потому что вчера сказал мне, что он не в форме, он был под невероятным давлением, но сегодня я сказал ему приложить усилия из-за карточки, которую получил Урко [Сарате]. Мы не играли в ту игру, в которую хотели играть, мы пропустили два гола, было много игроков, которые не выдержали 90 минут, мы не сыграли хорошую игру перед нашими болельщиками... "Райо" выполнял свою работу и сделал ее очень хорошо", - цитирует Альгуасиля Marca.

Добавим, что следующий матч "Реал Сосьедад" проведет 24 августа на выезде против "Эспаньола".