19-летний форвард Барселоны Роке дал согласие на переход в португальский клуб

"Спортинг" делает активные шаги по подписанию нападающего "Барселоны" Витора Роке.

По информации Relevo, лиссабонский клуб готов предложить за 19-летнего бразильца около 20 млн. евро плюс дополнительные бонусы. Сам Витор уже дал свое согласие на осуществление трансфера.

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"Барселона", в свою очередь, хочет получить фиксированную цену в размере не менее 30 млн. евро, чтобы вернуть инвестиции, сделанные при покупке Роке из "Атлетико Паранаенсе".

Как позднее отметил инсайдер Фабрицио Романо, общая сумма сделки должна превысить 30 млн. евро.