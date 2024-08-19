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19-летний форвард Барселоны Роке дал согласие на переход в португальский клуб

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19-летний форвард Барселоны Роке дал согласие на переход в португальский клуб

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Спортинг" делает активные шаги по подписанию нападающего "Барселоны" Витора Роке.

По информации Relevo, лиссабонский клуб готов предложить за 19-летнего бразильца около 20 млн. евро плюс дополнительные бонусы. Сам Витор уже дал свое согласие на осуществление трансфера.

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"Барселона", в свою очередь, хочет получить фиксированную цену в размере не менее 30 млн. евро, чтобы вернуть инвестиции, сделанные при покупке Роке из "Атлетико Паранаенсе".

Как позднее отметил инсайдер Фабрицио Романо, общая сумма сделки должна превысить 30 млн. евро.

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Спортинг (Лиссабон) Барселона трансфер Витор Роке
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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Вarcelinius
19.08.2024 в 13:17
25 млн и по рукам. За ошибки и тупизм надо платить.
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Комментарии 2
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Вarcelinius
19.08.2024 в 13:17
25 млн и по рукам. За ошибки и тупизм надо платить.
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0
0
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Просто Квашин (Харків)
19.08.2024 в 12:38
Стара збанкрутіла ш.а.л.а.в.а розпродає своє майбутнє ! Це вам каталонські сєпари - карма в дії !
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