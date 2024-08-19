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Надаль - о посещении матча Мальорка - Реал: Смог понаблюдать за двумя своими командами
Ожидаемый гость
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Известный испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал ничейный поединок (1:1) между "Реалом" и "Мальоркой" в первом туре Ла Лиги.
Во время встречи экс-первая ракетка мира был замечен на трибунах "Сон Моиша". Известно, что Рафа является поклонником обоих клубов.
"Я смог понаблюдать за двумя своими командами в захватывающем матче, результатом которого стала справедливая ничья.
Прошёл чемпионат Европы, Олимпийские игры, и времени на подготовку очень мало. Кроме того, во второй половине игры была заметна усталость из-за влажности", - приводит слова Надаля Marca.
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