Надаль - о посещении матча Мальорка - Реал: Смог понаблюдать за двумя своими командами

Известный испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал ничейный поединок (1:1) между "Реалом" и "Мальоркой" в первом туре Ла Лиги.

Во время встречи экс-первая ракетка мира был замечен на трибунах "Сон Моиша". Известно, что Рафа является поклонником обоих клубов.